 Mourinho: Zlatan'dan memnunuz – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    Mourinho: Zlatan'dan memnunuz

    Mourinho: Zlatan'dan memnunuz

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic, gelecek sezon da takımında kalacak.

    Teknik Direktörü Jose Mourinho, 'nde yarın oynayacakları maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, bu sezon inişli çıkışlı bir form grafiği sergilemesi nedeniyle takımdaki geleceği tartışılan Ibrahimovic hakkında değerlendirmelerde bulundu.

    İsveçli golcünün kontrat süresinin bir yıl daha uzatılacağını aktaran Portekizli çalıştırıcı, "Zlatan'ın durumu gayet açık. Bir yıl daha bizimle olacak. Ondan memnunuz ve sözleşmesindeki bir yıllık opsiyonu kullanacağız. Ondan sonra kariyerine ilişkin istediğini yapabilir." ifadelerini kullandı.

    Toplantıda söz alan 35 yaşındaki Ibrahimovic ise bu konuda henüz resmi bir görüşme yapılmamasına rağmen Mourinho'nun sözlerinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Formda, hazır ve güçlüyüm. Bu durum devam ederse ikinci sezon da oynayabileceğimi hissediyorum." şeklinde görüş belirtti.

    Ibrahimovic, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 17 maçta 8 kez ağları sarstı.

    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:16
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