Mourinho: Zlatan'dan memnunuz
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic, gelecek sezon da takımında kalacak.
Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynayacakları Feyenoord maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, bu sezon inişli çıkışlı bir form grafiği sergilemesi nedeniyle takımdaki geleceği tartışılan Ibrahimovic hakkında değerlendirmelerde bulundu.
İsveçli golcünün kontrat süresinin bir yıl daha uzatılacağını aktaran Portekizli çalıştırıcı, "Zlatan'ın durumu gayet açık. Bir yıl daha bizimle olacak. Ondan memnunuz ve sözleşmesindeki bir yıllık opsiyonu kullanacağız. Ondan sonra kariyerine ilişkin istediğini yapabilir." ifadelerini kullandı.
Toplantıda söz alan 35 yaşındaki Ibrahimovic ise bu konuda henüz resmi bir görüşme yapılmamasına rağmen Mourinho'nun sözlerinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Formda, hazır ve güçlüyüm. Bu durum devam ederse ikinci sezon da oynayabileceğimi hissediyorum." şeklinde görüş belirtti.
Ibrahimovic, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 17 maçta 8 kez ağları sarstı.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 19:16
- İşte sarı lacivertlilerin muhtemel 11'i
Toplam 5
Yorum
Adsiz Biri Guzel kardesim sen futboldan anlamiyosun galiba volkan sen de alper de gayet uretken ve yaratici oyucular
- İşte sarı lacivertlilerin muhtemel 11'i
Toplam 5
Yorum
arslan aatıfın da oynaması şart. 2. devrede 40 dakika oynamalıdır.
- Chedjou yine 11’e
Toplam 3
Yorum
Flavius lulianus Dostum Riekerinkin adamı günah keçisi yaptığını nereden biliyorsun, her okuduğuna inanma, Sabri, Sneijder Riekerink mi sorumlu kötü gidişten
Mourinho: Zlatan'dan memnunuz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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