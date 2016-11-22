Stadın tuvaletinde sabahladılar!
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'a gönül veren iki taraftarın maç izleyebilmek için stadın tuvaletinde gizlendiği ortaya çıktı.
Manchester ekibinin "Düşler Tiyatrosu" olarak da bilinen 76 bin kişilik Old Trafford Stadı, geçen sezon statta unutulan bir paket nedeniyle gündeme gelmişti. Güvenlik şirketinin tatbikat sırasında tuvalette unuttuğu bir paket paniğe neden olduğu için stat boşaltılmış ve Bournemouth ile oynanacak lig maçı ertelenmişti.
Manchester United ile Arsenal arasındaki 12. hafta mücadelesi Mata ve Giroud'un karşılıklı golleriyle 1-1 sona ermişti.
- 22 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 15:27
- ''Ders verdik''
Toplam 19
Yorum
Ertac Fenerliyim ama şampiyon olamazsak advocaati kovarlar
- Aydınlar hamlesi
Toplam 13
Yorum
Fenerliler Şer cephesi ortalarda dolaşıyor.TFF 1.lige yakışırsınız kumpasçılar!TFF ve UEFA da Fenerbahçe'ye verdiği zararı ödeyecek!
- Yine skandal!
Toplam 33
Yorum
Fenerliler 2011'den bu yana Fenerbahçe ile uğraşmaktan futbol mu oynadınız?TFF 1.ligde başarılar dileriz.
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