 Stadın tuvaletinde sabahladılar! – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Stadın tuvaletinde sabahladılar!

    Stadın tuvaletinde sabahladılar!

    İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'a gönül veren iki taraftarın maç izleyebilmek için stadın tuvaletinde gizlendiği ortaya çıktı.

    İngiliz basınında çıkan habere göre, takımlarının ligde cumartesi günü Arsenal ile yaptığı maçı tribünden takip etmek isteyen iki taraftar, tura katılarak girdikleri stadın tuvaletinde cuma gecesini geçirdi. Cumartesi sabahı güvenlik kontrolü yapan polisler tarafından yakalanan iki taraftar, riskli bir durum oluşturmadıkları için gözaltına alınmadan dışarı çıkarıldı.

    Manchester ekibinin "Düşler Tiyatrosu" olarak da bilinen 76 bin kişilik Old Trafford Stadı, geçen sezon statta unutulan bir paket nedeniyle gündeme gelmişti. Güvenlik şirketinin tatbikat sırasında tuvalette unuttuğu bir paket paniğe neden olduğu için stat boşaltılmış ve Bournemouth ile oynanacak lig maçı ertelenmişti.

    Manchester United ile Arsenal arasındaki 12. hafta mücadelesi Mata ve Giroud'un karşılıklı golleriyle 1-1 sona ermişti.

    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 15:27
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