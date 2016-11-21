 Yeni lider Chelsea! – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    Yeni lider !

    Yeni lider Chelsea!

    İngiltere 'in 12. haftasında , 'u 1-0 mağlup etti.

    maçın 41. dakikasında ile 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmadı ve Conte'nin öğrencileri soyunma odasına 1-0'lık üstünlük ile gitti.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında Londra ekibi rakip kaleye etkili hücumlar gerçekleştirsede 'i geçemedi ve karşılaşma 1-0 Chelsea'nin üstünlüğü ile sonlandı.

    Bu sonuçla Maviler 28 puanla 'in zirvesine yerleşirken, ise 11 puanla 12. sırada kaldı.

    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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