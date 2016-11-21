Yeni lider Chelsea!

Chelsea maçın 41. dakikasında Diego Costa ile 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmadı ve Conte'nin öğrencileri soyunma odasına 1-0'lık üstünlük ile gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Londra ekibi rakip kaleye etkili hücumlar gerçekleştirsede Victor Valdes'i geçemedi ve karşılaşma 1-0 Chelsea'nin üstünlüğü ile sonlandı.

Bu sonuçla Maviler 28 puanla Premier Lig'in zirvesine yerleşirken, Middlesbrough ise 11 puanla 12. sırada kaldı.