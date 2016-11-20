Yaya Toure'nin gecesi!
Premier Lig'in 12. hafta mücadelesinde Manchester City, Crystal Palace'yi deplasmanda 2-1 yendi.
Selhurst Park'ta oynanan karşılaşmada Manchester City, 39. dakikada Yaya Toure'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Mücadelenin 66. dakikasında Connor Wickham attığı golle maça beraberliği getirdi. City, 83'te Yaya Toure'nin golüyle tekrar öne geçmeyi başardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşmayı Manchester City 2-1 kazandı.
Bu sonuçla 27 puana ulaşan Manchester City, averajla lider Liverpool'un ardından ikinci sıraya yükseldi. 11 puanda kalan Crystal Palace ise 16. sırada yer aldı.
- 20 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:15
- İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe 11'i
Toplam 2
Yorum
Muhabbet Bruma ve Sinan gümüş u kanatlara koymazsan hoca falan değilsin Riekerink.. Bu maç kontratak maçı. Sneijder ve Eren oynamali. Muslera--Sabri,Serdar,Hakan,Carole---- Tolga, Selçuk---Bruma,Sneijder,Sinan Gümüş --- Eren... 11 budur Galatasaray rahat kazanır.
- Futbol bayramı
Toplam 1
Yorum
derbi Çekirdekleri hazırlayın, yarın ligin zirvesi açısından "derbi" diyebileceğimiz bir maç var. Eskişehir- Yeni Malatyaspor..kaçırmamak lazım :)
- 950 milyon liralık derbi
Toplam 9
Yorum
Ali Bruma değer tablosunda kendine yer bulamamış ne öldü mü bu çocuk benim bildiğim onun piyasa değeri sezon başı 75 milyondu şimdi ise 120 150 arası paha biciliyordu :)
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