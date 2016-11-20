 Yaya Toure'nin gecesi! – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Yaya Toure'nin gecesi!

    Yaya Toure'nin gecesi!

    'in 12. hafta mücadelesinde , 'yi deplasmanda 2-1 yendi.

    Selhurst Park'ta oynanan karşılaşmada , 39. dakikada Yaya Toure'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Mücadelenin 66. dakikasında Connor Wickham attığı golle maça beraberliği getirdi. City, 83'te Yaya Toure'nin golüyle tekrar öne geçmeyi başardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşmayı Manchester City 2-1 kazandı.

    Bu sonuçla 27 puana ulaşan Manchester City, averajla lider Liverpool'un ardından ikinci sıraya yükseldi. 11 puanda kalan ise 16. sırada yer aldı.

    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:15
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