 Old Trafford'da ManU'ya darbe – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Old Trafford'da ManU'ya darbe

    Old Trafford'da ManU'ya darbe

    İngiltere Premier Lig 12. hafta karşılaşmasında Manchester United sahasında Arsenal'i konuk etti.

    Old Trafford'da oynanan zorlu mücadelede Manchester United 69. dakikada Juan Mata'nın golüyle 1-0 öne geçti.

    Beraberlik için bastıran konuk ekip Arsenal'e 1 puanı getiren gol ise 89. dakikada Fransız yıldız Olivier Giroud'un ayağından geldi.

    Maçta başka gol olmadı ve Manchester United sahasında Arsenal'le 1-1 berabere kaldı.

    Bu sonucun ardından ligde 6. sırada bulunan Manchester United puanını 19'a, 3. sırada bulunan Arsenal ise 25'e yükseltti.

    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:57
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