Old Trafford'da ManU'ya darbe
İngiltere Premier Lig 12. hafta karşılaşmasında Manchester United sahasında Arsenal'i konuk etti.
Old Trafford'da oynanan zorlu mücadelede Manchester United 69. dakikada Juan Mata'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Beraberlik için bastıran konuk ekip Arsenal'e 1 puanı getiren gol ise 89. dakikada Fransız yıldız Olivier Giroud'un ayağından geldi.
Maçta başka gol olmadı ve Manchester United sahasında Arsenal'le 1-1 berabere kaldı.
Bu sonucun ardından ligde 6. sırada bulunan Manchester United puanını 19'a, 3. sırada bulunan Arsenal ise 25'e yükseltti.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 17:39
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