 Chelsea'ye iki ödül birden – Fotomaç – 18 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Kasım 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Chelsea'ye iki ödül birden

    Chelsea'ye iki ödül birden

    Londra ekibinin teknik direktörü Conte ve Belçikalı futbolcusu Hazard, İngiltere Premier Lig'de ekim ayının en iyisi seçildi.

    İngiltere Premier Lig'de ekim ayını kayıpsız geçen Chelsea'nin teknik direktörü Antonio Conte ve Belçikalı futbolcusu Eden Hazard, ayın en iyisi seçildi.

    Eylül ayındaki son iki maçında Liverpool ve Arsenal'a mağlup olan Chelsea'nin ekim ayında hiç maç kaybetmeden ve kalesinde gol görmeden sergilediği performans, İtalyan Conte'ye "ayın teknik direktörü", 25 yaşındaki yıldız Hazard'a ise "ayın futbolcusu" ödüllerini getirdi.

    Ekim ayına deplasmanda 2-0'lık Hull City galibiyetiyle başlayan Chelsea, sahasında oynadığı zorlu iki maçta son şampiyon Leicester City'yi 3-0, Manchester United'ı ise 4-0'lık skorlarla geçti. Belçikalı Thibaut Courtois'nın koruduğu kaleyi gole kapatan başkent temsilcisi, ekim ayını deplasmanda 2-0'lık Southampton galibiyetiyle kapattı.

    Antonio Conte'nin ligdeki tüm maçlarda ilk 11'de şans verdiği Hazard, şu ana kadar 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 16:52
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Chelsea'ye iki ödül birden haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.