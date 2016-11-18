Chelsea'ye iki ödül birden
Londra ekibinin teknik direktörü Conte ve Belçikalı futbolcusu Hazard, İngiltere Premier Lig'de ekim ayının en iyisi seçildi.
İngiltere Premier Lig'de ekim ayını kayıpsız geçen Chelsea'nin teknik direktörü Antonio Conte ve Belçikalı futbolcusu Eden Hazard, ayın en iyisi seçildi.
Eylül ayındaki son iki maçında Liverpool ve Arsenal'a mağlup olan Chelsea'nin ekim ayında hiç maç kaybetmeden ve kalesinde gol görmeden sergilediği performans, İtalyan Conte'ye "ayın teknik direktörü", 25 yaşındaki yıldız Hazard'a ise "ayın futbolcusu" ödüllerini getirdi.
Ekim ayına deplasmanda 2-0'lık Hull City galibiyetiyle başlayan Chelsea, sahasında oynadığı zorlu iki maçta son şampiyon Leicester City'yi 3-0, Manchester United'ı ise 4-0'lık skorlarla geçti. Belçikalı Thibaut Courtois'nın koruduğu kaleyi gole kapatan başkent temsilcisi, ekim ayını deplasmanda 2-0'lık Southampton galibiyetiyle kapattı.
Antonio Conte'nin ligdeki tüm maçlarda ilk 11'de şans verdiği Hazard, şu ana kadar 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 16:52
- Benfica biletleri kapış kapış
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Yorum
karakartal Çok ama çok kritik maç.Yenersek büyük ihtimal guptan çıkıyoruz.Yenemezsek iş son maça kalıyor.İşimizi şansa bırakmamak için kazanmak zorundayız.
- Eski Galatasaraylıdan ilginç derbi yorumu:
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Yorum
Yasama Engin Baytar'ı özledik. Yürekten oynayan bir oyuncumuzdu. Keşke bütün oyuncularımız onun gibi yürekten oynasa yenilgi yüzü görmezdik.
- Transfer harekatı
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Yorum
Ali Gelirse Yılın Transferi Olur.Gerçekten Müthiş Oyuncu.İnşallah Gelir
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