Chelsea'ye iki ödül birden

İngiltere Premier Lig'de ekim ayını kayıpsız geçen Chelsea'nin teknik direktörü Antonio Conte ve Belçikalı futbolcusu Eden Hazard, ayın en iyisi seçildi.

Eylül ayındaki son iki maçında Liverpool ve Arsenal'a mağlup olan Chelsea'nin ekim ayında hiç maç kaybetmeden ve kalesinde gol görmeden sergilediği performans, İtalyan Conte'ye "ayın teknik direktörü", 25 yaşındaki yıldız Hazard'a ise "ayın futbolcusu" ödüllerini getirdi.

Ekim ayına deplasmanda 2-0'lık Hull City galibiyetiyle başlayan Chelsea, sahasında oynadığı zorlu iki maçta son şampiyon Leicester City'yi 3-0, Manchester United'ı ise 4-0'lık skorlarla geçti. Belçikalı Thibaut Courtois'nın koruduğu kaleyi gole kapatan başkent temsilcisi, ekim ayını deplasmanda 2-0'lık Southampton galibiyetiyle kapattı.

Antonio Conte'nin ligdeki tüm maçlarda ilk 11'de şans verdiği Hazard, şu ana kadar 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi.