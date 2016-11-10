 Stopere 55 milyon euro – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    Stopere 55 milyon euro

    Stopere 55 milyon euro

    teknik direktörü, Juve’deki taktiğiyle kazanmaya başlayınca açık çeki kaptı. Bu taktiğin kilit pozisyonu stopere 29 yaşındaki yıldızı isteyen İtalyan çalıştırıcı 55 milyon euro’yu gözden çıkardı

    Premier Lig'de Chelsea, ara transfer döneminde menajer Antonio Conte'ye büyük bir transfer bütçesi vermeyi planlıyor. İngiliz basını, Premier Lig'de eski takımı Juventus'un taktiğini uygulamaya başlaması ile maçlarını kazanmaya başlayan 'de takımın sahibi Roman Abramovich'in 'ye iyi bir stoper için kesenin ağzını açma izni vereceğini iddia etti.

    Conte'nin Juventus'tan öğrencisi olan, milli takımda da forma giyen Leonardo Bonucci'yi kadrosuna katmak istediği biliniyordu. Maviler bu transfer için kesenin ağızını açmaya hazırlanıyor. İngiliz devi, devre arası transfer döneminde Bonucci için 55 milyon euro'luk bir teklif hazırlamayı planladığı, 29 yaşındaki stoper için gereken her şeyi yapmak niyetinde olduğu belirtildi. İtalyan teknik adam ayrıca Milan'dan Alessio Romagnoli ve Roma'dan Antonio Rudiger'i de listesine aldı. Kırmızı-siyahlılar daha önce İngilizler'in Romagnoli için yaptığı 40 milyon euro'luk teklifini reddetmişti.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:39
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