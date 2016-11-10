Stopere 55 milyon euro
Chelsea teknik direktörü, Juve’deki taktiğiyle kazanmaya başlayınca açık çeki kaptı. Bu taktiğin kilit pozisyonu stopere 29 yaşındaki yıldızı isteyen İtalyan çalıştırıcı 55 milyon euro’yu gözden çıkardı
Conte'nin Juventus'tan öğrencisi olan, milli takımda da forma giyen Leonardo Bonucci'yi kadrosuna katmak istediği biliniyordu. Maviler bu transfer için kesenin ağızını açmaya hazırlanıyor. İngiliz devi, devre arası transfer döneminde Bonucci için 55 milyon euro'luk bir teklif hazırlamayı planladığı, 29 yaşındaki stoper için gereken her şeyi yapmak niyetinde olduğu belirtildi. İtalyan teknik adam ayrıca Milan'dan Alessio Romagnoli ve Roma'dan Antonio Rudiger'i de listesine aldı. Kırmızı-siyahlılar daha önce İngilizler'in Romagnoli için yaptığı 40 milyon euro'luk teklifini reddetmişti.
- 10 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:39
- Yürekliysen isimleri açıkla Güntekin Onay!
Toplam 10
Yorum
... 40-50 yıldır lafını anlamayıp , bu kadar algı operasyonları yapmanız bizi hiç şaşırtmıyor. Ne kadar sığsınız.
- 10 haftadır gol orucunu bozamadı
Toplam 5
Yorum
bordom yatabare kalmalıydı, n.doye ve sukun forvet özellikleri çok zayıf defans takımı olmammıza rağmen çok gol yiyoruz ofans gücümüzün zayıflığıda buna eklenince sonuç ortaya çıkıyor kanatlara iki oyuncu bulursak muhammet demir bile yeterli olur bu sezon için, forvet dünya futbolunda bile çok kısıtlı ama kanat golcüler bulabiliriz tıpkı jaja, burak ve umut gibi hangisi direkt forvetti ki ama en iyi golcülerimizdi keza fatih tekke ve hami bile kanat forvetlerdi ama leblebi gol atıyorlardı.
- Fenerbahçe'ye kötü haber!
Toplam 4
Yorum
FB77 Korkulan oldu
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