 Mesut Özil imzalıyor – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    imzalıyor

    Mesut Özil imzalıyor
    formasıyla başarılı bir sezon geçiren Mesut Özil, kulübüyle sözleşme yeniliyor. İngiliz ekibiyle 2018'de bitecek sözleşmesini 2021'e kadar uzatacak olan yıldız futbolcunun haftalık 160 bin pound olan kazancının da artacağı belirtildi.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:52
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