ManU yara sardı
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Mancheseter United, Premier Lig'de 4 haftadır süren galibiyet hasretini sonlandırdı.
Sıkıntılı bir dönemden geçen rakibi karşısında 15. dakikada Pogba'nın golüyle öne geçen ManU, 21. dakikada Zlatan ile farkı ikiye çıkardı. Bu gol aynı zamanda Premier Lig tarihindeki 25 bininci gol olarak kayıtlara geçti. Haftalardır suskun olan Zlatan, 33. dakikada skoru 3-0'a getirdi. Ev sahibi 69. dakikada Van der Hoorn ile farkı ikiye indirdi.
Karşılaşma da bu skorla 3-1 sona erdi. Böylece 24 Eylül'den bu yana Premier Lig'de ilk kez kazanan Manchester United, puanını 18'e yükseltti. Swansea ise 5 puanda kaldı.
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 03:15
- Fatih’ten büyük hata
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Yorum
mehmet Fatiih takım arkadaşı ile bir anlaşmazlık yaşadı Fatih topu tutmak için koşarak geliyordu takım arkadaşı da topa kafayla hafifçe dışarı doğru dokundu ama bu yüzden top eline çarptı yoksa tek başına olsaydı rahatlıkla tutacağı bir pozisyondu. Yoksa iyi bir kaleci...ikisi arasında bir anlaşmazlık olmuş.
- Frank De Boer ilk sırada
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Yorum
ali kırcı Eğer de boer gelirse Galatasaray ligde ilk 10 a zor girer adam koskoca interi batırdı ve kovuldu gitti prandelli bile bundan 3 gömlek üstün gelirse vah cimbomun haline eyvahh eyvahh
- İpekçi’den çıkış yok!
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Yorum
1905 Trabzon çok vasat zor yendik. Formunda Galatasarayın bu Trabzona en az yirmi sayı fark atması lazım. Oyunculardaki isteksizlik hissediliyor.
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