ManU yara sardı

Sıkıntılı bir dönemden geçen rakibi karşısında 15. dakikada Pogba'nın golüyle öne geçen ManU, 21. dakikada Zlatan ile farkı ikiye çıkardı. Bu gol aynı zamanda Premier Lig tarihindeki 25 bininci gol olarak kayıtlara geçti. Haftalardır suskun olan Zlatan, 33. dakikada skoru 3-0'a getirdi. Ev sahibi 69. dakikada Van der Hoorn ile farkı ikiye indirdi.

Karşılaşma da bu skorla 3-1 sona erdi. Böylece 24 Eylül'den bu yana Premier Lig'de ilk kez kazanan Manchester United, puanını 18'e yükseltti. Swansea ise 5 puanda kaldı.