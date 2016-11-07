Leicester'a West Brom darbesi!
Premier Lig'in 11. hafta mücadelesinde Leicester City, sahasında West Brom'a 2-1 yenildi.
İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelenin 52. dakikasında James Morrison konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. Leicester'ın bu gole cevabı gecikmedi, 55'de Islam Slimani skora eşitlik getirdi. Maçın 72. dakikada sahneye Matt Phillips çıktı. Attığı gol ile Lecister City'i yıktı ve West Brom maçı 2-1 üstün tamamladı. Ayrıca Leicester City, ligde 20 maç sonra kendi sahasında kaybetti.
Bu sonuçla West Brom 13 puana yükselirken Leicester City 12 puanda kaldı.
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 03:13
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 146
Yorum
Düsseldorf'lu Bir süpürge alda git kendi kapının önünü temizle ...Zira birikmiş o kadar çok şey varki .......
- Kalkavan skandalı
Toplam 7
Yorum
ismail bunlar hakem deyil türk futbolunun düşmanı basit ve satılık tipler
- Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
Toplam 5
Yorum
19907 mete kalkavan beşiktaşa kalkavan oldu düngece bu hakem beşiktaşlı eski yöneticinin yiğeni fedarasyon başkanı beşiktaşlı daha ne olsun 2senedir kim korunuyor belli
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