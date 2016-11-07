Leicester'a West Brom darbesi!

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelenin 52. dakikasında James Morrison konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. Leicester'ın bu gole cevabı gecikmedi, 55'de Islam Slimani skora eşitlik getirdi. Maçın 72. dakikada sahneye Matt Phillips çıktı. Attığı gol ile Lecister City'i yıktı ve West Brom maçı 2-1 üstün tamamladı. Ayrıca Leicester City, ligde 20 maç sonra kendi sahasında kaybetti.

Bu sonuçla West Brom 13 puana yükselirken Leicester City 12 puanda kaldı.