Arsenal fırsat tepti

Arsenal, ilk yarının bitimine üç dakika kala Kevin Wimmer'in kendi kalesine attığı golle öne geçti Tottenham ise 51. dakikada penaltıdan Harry Kane'nin attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Maçta başka gol olmayınca iki takım da bir puana razı oldu.

Liverpool'un lider olduğu Premier Lig'de Arsenal, 24 puanla dördüncü sırada yer alırken, ligin tek namağlup takımı Tottenham ise üst üste dördüncü beraberliğinin ardından 21 puanla beşinci sırada bulunuyor.