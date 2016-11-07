Arsenal fırsat tepti
Kuzey Londra derbisinde Tottenham'ı ağırlayan Arsenal, aldığı beraberliğin ardından lider olma fırsatını kaçırdı.
Arsenal, ilk yarının bitimine üç dakika kala Kevin Wimmer'in kendi kalesine attığı golle öne geçti Tottenham ise 51. dakikada penaltıdan Harry Kane'nin attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Maçta başka gol olmayınca iki takım da bir puana razı oldu.
Liverpool'un lider olduğu Premier Lig'de Arsenal, 24 puanla dördüncü sırada yer alırken, ligin tek namağlup takımı Tottenham ise üst üste dördüncü beraberliğinin ardından 21 puanla beşinci sırada bulunuyor.
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 03:15
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 146
Yorum
Düsseldorf'lu Bir süpürge alda git kendi kapının önünü temizle ...Zira birikmiş o kadar çok şey varki .......
- Kalkavan skandalı
Toplam 7
Yorum
ismail bunlar hakem deyil türk futbolunun düşmanı basit ve satılık tipler
- Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
Toplam 5
Yorum
19907 mete kalkavan beşiktaşa kalkavan oldu düngece bu hakem beşiktaşlı eski yöneticinin yiğeni fedarasyon başkanı beşiktaşlı daha ne olsun 2senedir kim korunuyor belli
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