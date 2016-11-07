 Arsenal fırsat tepti – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    fırsat tepti

    Arsenal fırsat tepti

    Kuzey Londra derbisinde 'ı ağırlayan , aldığı beraberliğin ardından lider olma fırsatını kaçırdı.

    , ilk yarının bitimine üç dakika kala Kevin Wimmer'in kendi kalesine attığı golle öne geçti ise 51. dakikada penaltıdan Harry Kane'nin attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Maçta başka gol olmayınca iki takım da bir puana razı oldu.

    Liverpool'un lider olduğu 'de Arsenal, 24 puanla dördüncü sırada yer alırken, ligin tek namağlup takımı Tottenham ise üst üste dördüncü beraberliğinin ardından 21 puanla beşinci sırada bulunuyor.

    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:15
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