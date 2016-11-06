ManU yara sardı
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Mancheseter United, Premier Lig'de 4 haftadır süren galibiyet hasretini sonlandırdı.
Sıkıntılı bir dönemden geçen rakibi karşısında 15. dakikada Pogba'nın golüyle öne geçen ManU, 21. dakikada Zlatan ile farkı ikiye çıkardı. Bu gol aynı zamanda Premier Lig tarihindeki 25 bininci gol olarak kayıtlara geçti. Haftalardır suskun olan Zlatan, 33. dakikada skoru 3-0'a getirdi. Ev sahibi 69. dakikada Van der Hoorn ile farkı ikiye indirdi.
Karşılaşma da bu skorla 3-1 sona erdi. Böylece 24 Eylül'den bu yana Premier Lig'de ilk kez kazanan Manchester United, puanını 18'e yükseltti. Swansea ise 5 puanda kaldı.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 20:25
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 96
Yorum
serdar ts maçını kaybetti.nasıl hakemle kazandı
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 96
Yorum
serdar fb maçı çok önemliymiş. bilmiyorduk öğrendik. kasıt var demiyormuş. kasıt olmasa bu kadar hata olurmu
- ''Quaresma kırmızı görmeliydi''
Toplam 33
Yorum
serdar kırmızı verebilirmiş. yüzde 1 milyon kırmızı demiyorda. yazık her hafta baska bir hakem birini doğruyor. bir kadıköyde bir inönüde
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