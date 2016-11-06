 Liverpool çok farklı! – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    çok farklı!

    Liverpool çok farklı!

    'in 11. hafta mücadelesinde , evinde 'u 6-1 mağlup etti.

    'a farklı galibiyeti getiren goller 27 ve 60. dakikalarda Mane, 43. dakikada Emre Can, 57. dakikada Firmino ve 90+1'de Wijnaldum'dan geldi. 'un tek sayısını ise 75'te Janmaat kaydetti.

    Bu sonuçla puanını 26'ya yükselten Liverpool, 'de liderliğe yükseldi. Watford ise 15 puanda kaldı.

    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 19:14
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