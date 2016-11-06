Liverpool çok farklı!
Premier Lig'in 11. hafta mücadelesinde Liverpool, evinde Watford'u 6-1 mağlup etti.
Liverpool'a farklı galibiyeti getiren goller 27 ve 60. dakikalarda Mane, 43. dakikada Emre Can, 57. dakikada Firmino ve 90+1'de Wijnaldum'dan geldi. Watford'un tek sayısını ise 75'te Janmaat kaydetti.
Bu sonuçla puanını 26'ya yükselten Liverpool, Premier Lig'de liderliğe yükseldi. Watford ise 15 puanda kaldı.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 19:14
- Ozan Tufan eridi
Toplam 6
Yorum
:D bence 7.5 milyon euroluk bir kazıktan ibarettir
- ‘Kjaer gelirse işi çok zor’
Toplam 6
Yorum
Uğur Sneijder_W. harbi sende 5 yaşındaki çocuk zekası var sendeki beyni kuşa taksalar ters ters uçmaya başlar :)
- ‘Kjaer gelirse işi çok zor’
Toplam 6
Yorum
hahahahah sizin köyün takımına almazlar çünkü sizin köy BRUMAYI kaldıramaz
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