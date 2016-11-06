Liverpool çok farklı!

Liverpool'a farklı galibiyeti getiren goller 27 ve 60. dakikalarda Mane, 43. dakikada Emre Can, 57. dakikada Firmino ve 90+1'de Wijnaldum'dan geldi. Watford'un tek sayısını ise 75'te Janmaat kaydetti.

Bu sonuçla puanını 26'ya yükselten Liverpool, Premier Lig'de liderliğe yükseldi. Watford ise 15 puanda kaldı.