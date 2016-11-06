Leicester'a West Brom darbesi!
Premier Lig'in 11. hafta mücadelesinde Leicester City, sahasında West Brom'a 2-1 yenildi.
İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelenin 52. dakikasında James Morrison konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. Leicester'ın bu gole cevabı gecikmedi, 55'de Islam Slimani skora eşitlik getirdi. Maçın 72. dakikada sahneye Matt Phillips çıktı. Attığı gol ile Lecister City'i yıktı ve West Brom maçı 2-1 üstün tamamladı. Ayrıca Leicester City, ligde 20 maç sonra kendi sahasında kaybetti.
Bu sonuçla West Brom 13 puana yükselirken Leicester City 12 puanda kaldı.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 21:51
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 96
Yorum
serdar ts maçını kaybetti.nasıl hakemle kazandı
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 96
Yorum
serdar fb maçı çok önemliymiş. bilmiyorduk öğrendik. kasıt var demiyormuş. kasıt olmasa bu kadar hata olurmu
- ''Quaresma kırmızı görmeliydi''
Toplam 33
Yorum
serdar kırmızı verebilirmiş. yüzde 1 milyon kırmızı demiyorda. yazık her hafta baska bir hakem birini doğruyor. bir kadıköyde bir inönüde
Leicester'a West Brom darbesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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