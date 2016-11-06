 Leicester'a West Brom darbesi! – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Leicester'a West Brom darbesi!

    Leicester'a West Brom darbesi!

    'in 11. hafta mücadelesinde , sahasında West Brom'a 2-1 yenildi.

    İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelenin 52. dakikasında James Morrison konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. Leicester'ın bu gole cevabı gecikmedi, 55'de Islam Slimani skora eşitlik getirdi. Maçın 72. dakikada sahneye Matt Phillips çıktı. Attığı gol ile Lecister City'i yıktı ve West Brom maçı 2-1 üstün tamamladı. Ayrıca , ligde 20 maç sonra kendi sahasında kaybetti.

    Bu sonuçla West Brom 13 puana yükselirken Leicester City 12 puanda kaldı.

    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 21:51
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