Arsenal fırsat tepti
Kuzey Londra derbisinde Tottenham'ı ağırlayan Arsenal, aldığı beraberliğin ardından lider olma fırsatını kaçırdı.
Arsenal, ilk yarının bitimine üç dakika kala Kevin Wimmer'in kendi kalesine attığı golle öne geçti Tottenham ise 51. dakikada penaltıdan Harry Kane'nin attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Maçta başka gol olmayınca iki takım da bir puana razı oldu.
Liverpool'un lider olduğu Premier Lig'de Arsenal, 24 puanla dördüncü sırada yer alırken, ligin tek namağlup takımı Tottenham ise üst üste dördüncü beraberliğinin ardından 21 puanla beşinci sırada bulunuyor.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 20:47
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 96
Yorum
serdar ts maçını kaybetti.nasıl hakemle kazandı
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 96
Yorum
serdar fb maçı çok önemliymiş. bilmiyorduk öğrendik. kasıt var demiyormuş. kasıt olmasa bu kadar hata olurmu
- ''Quaresma kırmızı görmeliydi''
Toplam 33
Yorum
serdar kırmızı verebilirmiş. yüzde 1 milyon kırmızı demiyorda. yazık her hafta baska bir hakem birini doğruyor. bir kadıköyde bir inönüde
Arsenal fırsat tepti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.