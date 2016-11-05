M.City son dakikada üzüldü!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Barcelona'yı 3-1 mağlup eden Manchester City, averajla lider girdiği 11. haftada Middlesbrough'yu ağırladı. Arjantinli futbolcusu Sergio Agüero'nun 43. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan ev sahibi ekip, 90+1. dakikada Marten de Roon'un golüne engel olamadı ve sahadan bir puanla ayrıldı.

İspanya'nın Atletico Madrid takımından 2011'de 38 milyon sterline transfer olan Agüero, Manchester City formasıyla 150. golünü attı. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 15 maçta 14 kez rakip fileleri havalandırdı.

Son beş haftada sahadan üç kez berabere, birer kez de galibiyet ve mağlubiyetle ayrılan Manchester City, zirve yarışını sürdürdüğü Arsenal, Liverpool ve Chelsea'nin kazanması halinde ligde dördüncü sıraya gerileyecek.

Lig ve Avrupa'da oynadığı son iki maçında 4 gol atan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, ilk 11'de başladığı karşılaşmanın 75. dakikasında yerini Nolito'ya bıraktı.

Hırvat teknik adam Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United, son dönemde yaşanan şiddet olaylarıyla gündeme gelen Olimpiyat Stadı'nda oynadığı maçta Stoke City ile 1-1 berabere kaldı. Glenn Whelan'ın 65. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçen başkent ekibi, Bojan Krkic'in 75. dakikadaki beraberlik golüne engel olamadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Milli futbolcu Gökhan Töre'nin kadroda yer almadığı maçın ardından West Ham United, puanını 11'e yükseltti.

Günün diğer maçlarında Sunderland deplasmanda Bournemouth'u 2-1 yenerken, Burnley de sahasında Crystal Palace'ı 3-2 mağlup etti.