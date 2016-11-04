Yaya Toure, Man City'den özür diledi

Toure'nin teknik direktör Pep Guardiola tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmamasıyla başlayan söz düellosu ve ardından futbolcunun kadro dışı bırakılmasıyla devam eden süreçte 33 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu geri adım attı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçmişte verilen demeçlerin kendisinin kulüple ilgili görüşlerini temsil etmediğini belirten Toure, "Kendim ve menajerim adına özür dilemek istiyorum. Bu kulübün geçmişinde futbolcu olarak yer almaktan son derece onur duyuyorum ve gelecekteki başarılara da yardım etmek istiyorum. Futbol oynamayı ve taraftarları mutlu etmeyi seviyorum." ifadelerini kullandı.

Futbolcunun menajeri Seluk, teknik direktör Guardiola'nın aldığı kararla Fildişi Sahilli futbolcuyu aşağıladığını savunmuş ve Manchester ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaması halinde bu kararından pişman olacağını iddia etmişti.

İspanyol teknik adam ise Toure ve Seluk'un profesyonelce hareket etmediğini savunarak, "Özür dilemek zorunda, yoksa forma giyemez. Eğer bir problemi varsa kulüp yetkilileriyle konuşmalı." demişti.

Yaya Toure, Guardiola'nın Barcelona'yı çalıştırdığı 2010 yılında Katalan ekibinden ayrılarak 24 milyon sterline Manchester City'ye transfer olmuştu. Manchester ekibinde 267 maçta 75 gol atan Toure, bu sezon 24 Ağustos'tan bu yana hiç forma giyemedi.

Deneyimli futbolcu, Manchester City'de oynadığı dönemde iki kez Premier Lig ve Lig Kupası, bir kez de Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı.