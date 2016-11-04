 Carroll’a şok saldırı – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    Carroll’a şok saldırı

    Carroll’a şok saldırı
    takımlarından West Ham'da forma giyen 'un silahlı bir grup tarafından yolu kesildi. Otomobiliyle idmandan evine giden ve motosikletli çete tarafından durdurulan İngiliz futbolcu tesislere kaçarak olası tehlikeden kurtuldu.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:18
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