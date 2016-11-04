Carroll’a şok saldırı
Premier Lig takımlarından West Ham'da forma giyen Andy Carroll'un silahlı bir grup tarafından yolu kesildi. Otomobiliyle idmandan evine giden ve motosikletli çete tarafından durdurulan İngiliz futbolcu tesislere kaçarak olası tehlikeden kurtuldu.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
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krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
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