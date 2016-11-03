Hemen polise başvurdu!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ta forma giyen Andy Carroll'ın, silahlı kişilerce tehdit edilmesinin ardından emniyete başvurduğu belirtildi.
Aracını durdurmak isteyen kişilerin elinden, yeniden antrenman binasına dönerek kurtulan İngiliz futbolcu, polise şikayette bulundu. Emniyet yetkililerinin, olay hakkında soruşturma başlattığı da belirtildi.
Liverpool'dan West Ham United'a 2013'te 17,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında geçen Carroll, sakatlığı nedeniyle bu sezon ligde bir maçta oynayabildi. 27 yaşındaki golcü, West Ham United formasıyla çıktığı 96 maçta ise 23 kez fileleri havalandırdı.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 12:13
- ''Biz de yeneriz''
Toplam 1
Yorum
Huseyinceylan Çok fanatik beşiktailıyım. Ama iniallah fb gs her takımımız avrupada başarılı olur güzel paralar kazanır. İNŞALLAH kinciliği birakır güzel oymanan futbolu takdir ederiz. Bjk iki senedir türkiyedeki futbol anlayışına çok güzel şetler kattı türkiyenin portosu oldu.burda en önemli etken fikret ormandı. Umarım gs ve fb Aziz ve dursun gibi kötü yöneticilerden kurtulur ve hakettiği yerleri alır
- ''Beşiktaş’ı yeneriz''
Toplam 2
Yorum
karatll inş.canım yaa
- Tolgay Arslan çılgınlığı
Toplam 3
Yorum
AFG1903 İyi bir oyuncu ama Türkiye liginde olması pazarlama açısından kötü bir yer Tolgay beşiktaşta değil mesela arsenalde oynasaydı eminim en az 50-60 verirlerdi ama Türkiye liginde olduğu için para falan vermiyorlar en fazla 10 milyon avro veriyorlar çünkü lig belli
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