Hemen polisa başvurdu!

West Ham United tarafından yapılan açıklamaya göre, otomobiliyle antrenmandan evine giden Carroll, motosiklet kullanan silahlı kişilerce takip edildi.

Aracını durdurmak isteyen kişilerin elinden, yeniden antrenman binasına dönerek kurtulan İngiliz futbolcu, polise şikayette bulundu. Emniyet yetkililerinin, olay hakkında soruşturma başlattığı da belirtildi.

Liverpool'dan West Ham United'a 2013'te 17,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında geçen Carroll, sakatlığı nedeniyle bu sezon ligde bir maçta oynayabildi. 27 yaşındaki golcü, West Ham United formasıyla çıktığı 96 maçta ise 23 kez fileleri havalandırdı.