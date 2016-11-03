Hemen polisa başvurdu!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ta forma giyen Andy Carroll'ın, silahlı kişilerce tehdit edilmesinin ardından emniyete başvurduğu belirtildi.
Aracını durdurmak isteyen kişilerin elinden, yeniden antrenman binasına dönerek kurtulan İngiliz futbolcu, polise şikayette bulundu. Emniyet yetkililerinin, olay hakkında soruşturma başlattığı da belirtildi.
Liverpool'dan West Ham United'a 2013'te 17,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında geçen Carroll, sakatlığı nedeniyle bu sezon ligde bir maçta oynayabildi. 27 yaşındaki golcü, West Ham United formasıyla çıktığı 96 maçta ise 23 kez fileleri havalandırdı.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 11:00
- Tolgay Arslan çılgınlığı
Toplam 3
Yorum
AFG1903 İyi bir oyuncu ama Türkiye liginde olması pazarlama açısından kötü bir yer Tolgay beşiktaşta değil mesela arsenalde oynasaydı eminim en az 50-60 verirlerdi ama Türkiye liginde olduğu için para falan vermiyorlar en fazla 10 milyon avro veriyorlar çünkü lig belli
- Rakip R.Madrid
Toplam 2
Yorum
Yasama Ergin Ataman a söz eden GS li olamaz. Elinde sıfır bütçe ile mücadele ediyor.
- ''Doğru yerdeyim''
Toplam 1
Yorum
mehmet bektaş Bir Trabzonlu vTsporlu olarak BJK,karşısında şansımız 0
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