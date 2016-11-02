 Mourinho'ya şok ceza! – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    Mourinho'ya şok ceza!

    Mourinho'ya şok ceza!

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho, 1 maçtan men ve 58 bin sterlin para cezası aldı.

    Portekizli teknik adamın Liverpool-Manchester United maçının hakemi Anthony Taylor hakkındaki demeçleri ile geçen hafta golsüz berabere sona eren Burnley karşılaşmasında yaptığı itirazlar nedeniyle hakem Mark Clattenburg tarafından tribüne gönderilmesini inceleyen İngiltere Futbol Federasyonu, iki dosyayı karara bağladı.

    Burnley maçındaki davranışı ve tribüne gönderilmesiyle ilgili 1 maçtan men ve 8 bin sterlin para cezası alan Mourinho, pazar günü ligde oynanacak Swansea City karşılaşmasında sahadaki yerini alamayacak.

    Federasyon, deneyimli teknik adamın ligin sekizinci haftasında Anfield Road Stadı'nda oynanan ve golsüz sona eren Liverpool-Manchester United maçına Manchester kentinde yaşayan bir hakemin atanmasına tepki göstermesi ve bunu basınla paylaşmasına da 50 bin sterlin para cezası verilmesini kararlaştırdı.

    Mourinho yönetimindeki Manchester United, ligde son 7 maçında sadece 1 galibiyet alırken, 23 puanlı lider Manchester City'nin 8 puan gerisinde, sekizinci sırada yer alıyor. Portekizli çalıştırıcı, geçen sezon hakemlerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle toplam bir maçtan men ve 90 bin sterlin para cezası almıştı.

    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:01
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