Mourinho'ya şok ceza!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho, 1 maçtan men ve 58 bin sterlin para cezası aldı.
Portekizli teknik adamın Liverpool-Manchester United maçının hakemi Anthony Taylor hakkındaki demeçleri ile geçen hafta golsüz berabere sona eren Burnley karşılaşmasında yaptığı itirazlar nedeniyle hakem Mark Clattenburg tarafından tribüne gönderilmesini inceleyen İngiltere Futbol Federasyonu, iki dosyayı karara bağladı.
Burnley maçındaki davranışı ve tribüne gönderilmesiyle ilgili 1 maçtan men ve 8 bin sterlin para cezası alan Mourinho, pazar günü ligde oynanacak Swansea City karşılaşmasında sahadaki yerini alamayacak.
Federasyon, deneyimli teknik adamın ligin sekizinci haftasında Anfield Road Stadı'nda oynanan ve golsüz sona eren Liverpool-Manchester United maçına Manchester kentinde yaşayan bir hakemin atanmasına tepki göstermesi ve bunu basınla paylaşmasına da 50 bin sterlin para cezası verilmesini kararlaştırdı.
Mourinho yönetimindeki Manchester United, ligde son 7 maçında sadece 1 galibiyet alırken, 23 puanlı lider Manchester City'nin 8 puan gerisinde, sekizinci sırada yer alıyor. Portekizli çalıştırıcı, geçen sezon hakemlerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle toplam bir maçtan men ve 90 bin sterlin para cezası almıştı.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:01
- "Yüz yüze görüştük ama..."
Toplam 5
Yorum
GS adam zaten hem fenerden hem de beşiktaştan kupa almadı mı
- Az ama öz transfer
Toplam 5
Yorum
Hayrettin Yönetim ve ersun yanal her kötü sonuçtan sonra yeni bir takım olduğumuzu zamana ihtiyacımız olduğunu söyleyip duruyor.Bu konuda herkes hemfikir sanırım ama 9 hafta geride kaldı baktığınızda sahada sıradan ptt 1 lig takımı gibi ne yaptığını bilmeyen bam güm oynayan futbolcuları teknik olarak yetersiz bi takım görüntüsü var.Birilerinin ERSUN hocaya ligde yeniden yapılanan ve arslanlar gibi çıkıp topunu oynayan daha başka takımlarında olduğunu hatırlatması lazım.Hiçbir taktiği ve sistemi olmayan bu takımın zamana deyil daha başka şeylere ihtiyacı var gibi gözüküyor ptt de deyil süper ligde oynadığımızı hatırlatırım.
- ‘İntikam maçı’
Toplam 5
Yorum
duygu Fb bizim avrupada gerçekten ciddiye alınan tek takımımız lütfen bunları göz önüne alarak destekleyin. Bu zorlu ülke şartlarında birlik olma zamanı??
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