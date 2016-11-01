Bilic'in stat çilesi bitmiyor

Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde Vodafone Arena'nın açılışını göremeden West Ham United'ın teklifini kabul eden Slaven Bilic, başkent temsilcisindeki ikinci sezonuna yeni statla başladı ancak engellenemeyen puan kayıpları ve tribünlerdeki şiddet olayları Hırvat teknik adama zor günler yaşatıyor.

West Ham United'ın Chelsea ile geçen hafta oynadığı ve 2-1 kazanarak çeyrek finale çıktığı Lig Kupası dördüncü tur maçında yaşanan şiddet olayları, 2012 Londra Olimpiyatları için inşa edilen, oyunların ardından yeniden elden geçirilerek West Ham United'a verilen 60 bin kişilik stadın güvenliğini tartışmaya açtı.

Kariyerinde Wembley'in de aralarında yer aldığı 30'dan fazla stadın yapımında çeşitli görevlerde bulunan Paul Fletcher, atletizm için tasarlanan stadın futbol maçları için kullanılmasını eleştirerek, "Futbol stadı inşa ederken önceliğim taraftar olur. Atletizm stadını futbol sahasına döndürmek için yaptıkları şeyler işe yaramıyor. Ya 30-40 yıl daha böyle devam eder ya da stadı yıkar yeniden başlarız." diye konuştu.

Premier Lig'in köklü kulüplerinden West Ham United, 2012 Olimpiyat Oyunları'nın ardından stadın yeni ev sahibi olmak için Tottenham Hotspur ile birlikte teklif sunmuş ve kazanan taraf olmuştu. Başkent ekibi, 112 yıl kullandığı Upton Park'a geçen sezon veda etmiş ve Olimpiyat Stadı'na geçmişti.

Yeni stat uğur getirmedi

Hırvat teknik adam Slaven Bilic ile özellikle büyük takımlara karşı kazandığı puanlarla dikkatleri üzerine çeken ve UEFA Şampiyonlar Ligi biletini son haftalardaki puan kayıplarıyla kaçıran West Ham United, yeni stadında daha büyük başarılara imza atma umuduyla girdiği sezona büyük hayal kırıklığıyla başladı.

Geçen sezon 10 haftalık bölümde Arsenal'ı 2-0, Liverpool'u 3-0, Manchester City'i ve Chelsea'yi 2-1 yenerek 20 puanla üçüncü sırada yer alan Londra ekibi, bu sezon aynı dönemde topladığı 10 puanla 17. sırada bulunuyor.

West Ham United taraftarlarının karıştığı şiddet olayları da kulübün başını ağrıtmaya devam ediyor.

Bu sezon daha önce yaşanan tribün olayları göz önünde bulundurularak içki yasağının getirildiği Chelsea maçındaki olaylara çevik kuvvet ekipleri müdahale ederken, 7 taraftar da gözaltına alınmıştı. Chelsea taraftarlarına 5 bin biletin ayrıldığı derbi maç sonunda sahaya çok sayıda plastik şişe, bozuk para ve koltuk atılmıştı.

Olimpiyat Stadı'nda bu sezon eylül ayında Watford ile oynanan maçta şiddet olayları yaşanmış, ekim ayındaki Middlesbrough karşılaşmasında ise olaylara karışan dört kişi gözaltına alınmıştı. Başkent ekibi, 2016-2017 sezonunda 23 taraftarını stada girmekten men etmişti.