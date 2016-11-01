Bilic'in stat çilesi bitmiyor
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın bu sezon başında taşındığı Olimpiyat Stadı'nda son dönemde yaşanan şiddet olayları nedeniyle stadın yıkılıp yeniden yapılması gündeme geldi.
West Ham United'ın Chelsea ile geçen hafta oynadığı ve 2-1 kazanarak çeyrek finale çıktığı Lig Kupası dördüncü tur maçında yaşanan şiddet olayları, 2012 Londra Olimpiyatları için inşa edilen, oyunların ardından yeniden elden geçirilerek West Ham United'a verilen 60 bin kişilik stadın güvenliğini tartışmaya açtı.
Kariyerinde Wembley'in de aralarında yer aldığı 30'dan fazla stadın yapımında çeşitli görevlerde bulunan Paul Fletcher, atletizm için tasarlanan stadın futbol maçları için kullanılmasını eleştirerek, "Futbol stadı inşa ederken önceliğim taraftar olur. Atletizm stadını futbol sahasına döndürmek için yaptıkları şeyler işe yaramıyor. Ya 30-40 yıl daha böyle devam eder ya da stadı yıkar yeniden başlarız." diye konuştu.
Premier Lig'in köklü kulüplerinden West Ham United, 2012 Olimpiyat Oyunları'nın ardından stadın yeni ev sahibi olmak için Tottenham Hotspur ile birlikte teklif sunmuş ve kazanan taraf olmuştu. Başkent ekibi, 112 yıl kullandığı Upton Park'a geçen sezon veda etmiş ve Olimpiyat Stadı'na geçmişti.
Yeni stat uğur getirmedi
Hırvat teknik adam Slaven Bilic ile özellikle büyük takımlara karşı kazandığı puanlarla dikkatleri üzerine çeken ve UEFA Şampiyonlar Ligi biletini son haftalardaki puan kayıplarıyla kaçıran West Ham United, yeni stadında daha büyük başarılara imza atma umuduyla girdiği sezona büyük hayal kırıklığıyla başladı.
Geçen sezon 10 haftalık bölümde Arsenal'ı 2-0, Liverpool'u 3-0, Manchester City'i ve Chelsea'yi 2-1 yenerek 20 puanla üçüncü sırada yer alan Londra ekibi, bu sezon aynı dönemde topladığı 10 puanla 17. sırada bulunuyor.
West Ham United taraftarlarının karıştığı şiddet olayları da kulübün başını ağrıtmaya devam ediyor.
Bu sezon daha önce yaşanan tribün olayları göz önünde bulundurularak içki yasağının getirildiği Chelsea maçındaki olaylara çevik kuvvet ekipleri müdahale ederken, 7 taraftar da gözaltına alınmıştı. Chelsea taraftarlarına 5 bin biletin ayrıldığı derbi maç sonunda sahaya çok sayıda plastik şişe, bozuk para ve koltuk atılmıştı.
Olimpiyat Stadı'nda bu sezon eylül ayında Watford ile oynanan maçta şiddet olayları yaşanmış, ekim ayındaki Middlesbrough karşılaşmasında ise olaylara karışan dört kişi gözaltına alınmıştı. Başkent ekibi, 2016-2017 sezonunda 23 taraftarını stada girmekten men etmişti.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 13:59
- ''Bunlar F.Bahçe'yi durdurmak maksatlıdır''
Toplam 16
Yorum
Ehbe Hakemleri bu ülkede baskı altına almaya çalışan tehdit eden küfür yağdıran tek bir zat var oda herkesin tahmin ettiği gibi aziz yildirim dir.
- ''Bazı hakemler art niyetli''
Toplam 51
Yorum
Ahmet demir Buyûk adansın vallahi başkanım
- Yasin kendini kapıda buldu
Toplam 27
Yorum
Q7 BİR İKİ MAÇ OYNADI DİYE BİR YERLERİ KALKIYOR OLMALI , BUNLAR TOPÇU OLAMAZ HELE PROFESYONEL HİÇ OLAMAZLAR.
Bilic'in stat çilesi bitmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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