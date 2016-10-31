Mourinho'dan geri adım
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da teknik direktör Jose Mourinho'nun takımdan göndermek istediği Bastian Schweinsteiger, bu sezon ilk kez A takımla antrenmana çıktı.
Mourinho'nun sezon başında antrenman yapması için 21 yaş altı takımına gönderdiği ve UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil etmediği Alman futbolcu, ilk kez A takımla birlikte bugün antrenmana katıldı.
Hollandalı teknik adam Louis van Gaal döneminde Almanya'nın Bayern Münih takımından 14.4 milyon sterline transfer edilen Schweinsteiger, geçen sezon 31 maçta forma giymişti. Deneyimli futbolcu, bugünkü antrenmanda Marouane Fellaini ve Henrikh Mkhitaryan ile top çalışması yaptı.
Ligdeki son dört haftada Stoke City, Liverpool ve Burnly ile berabere kalan, Chelsea'ye 4-0 yenilen Manchester United, 15 puanla lider Manchester City'nin 8 puan gerisinde sekizinci sırada yer alıyor.
Manchester ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ndeki dördüncü hafta mücadelesinde perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 16:24
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osman06 fener kazanınca ortaya çıkıyolar yemezler yürüüüüüüüüüüüüüü
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webaslan3366 talisca sakat taliscasız beşiktaşın nasıl olduğunu gördük
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yy kanunlar bir örümcek agi gibidir büyükler deler gecer kücükler takilir
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