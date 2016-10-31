Mourinho'dan geri adım

Takımın başına geçer geçmez Alman futbolcuyu takımda düşünmediğini söyleyen Portekizli teknik adam Mourinho ile yıldızı hiç barışmayan ancak kariyerindeki son durağın Manchester United olacağını belirterek inatla başka kulübe gitmeyen 32 yaşındaki Schweinsteiger, puan kayıplarını durduramayan Manchester United'da verdiği mücadelede istediğini aldı.

Mourinho'nun sezon başında antrenman yapması için 21 yaş altı takımına gönderdiği ve UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil etmediği Alman futbolcu, ilk kez A takımla birlikte bugün antrenmana katıldı.

Hollandalı teknik adam Louis van Gaal döneminde Almanya'nın Bayern Münih takımından 14.4 milyon sterline transfer edilen Schweinsteiger, geçen sezon 31 maçta forma giymişti. Deneyimli futbolcu, bugünkü antrenmanda Marouane Fellaini ve Henrikh Mkhitaryan ile top çalışması yaptı.

Ligdeki son dört haftada Stoke City, Liverpool ve Burnly ile berabere kalan, Chelsea'ye 4-0 yenilen Manchester United, 15 puanla lider Manchester City'nin 8 puan gerisinde sekizinci sırada yer alıyor.

Manchester ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ndeki dördüncü hafta mücadelesinde perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.