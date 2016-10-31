 ‘Guardiola korkak’ – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    ‘Guardiola korkak’

    ‘Guardiola korkak’
    'nin menajeri 'un hedefinde 'nin hocası vardı. Guardiola'nın oyuncusunu gözden çıkarmasına tepki gösteren Seluk, "Toure'yi kadro dışı bırakması kişisel bir karar. Pep yüzünüze güler sonra sırtınızdan bıçaklar" dedi.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:21
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