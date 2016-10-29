Tottenham son şampiyonu deviremedi!
Premier Lig'in 10. haftasında Tottenham evinde son şampiyon Leicester City ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısının son dakikalarında Vincent Janssen, Tottenham'ı 1-0 öne geçirdi ve Londra ekibi soyunma odasına 1 farklı üstünlükle gitti.
İkinci yarıya gole başlayan Leicester City Ahmed Musa ile 48. dakikada eşitliği yakaladı. 1-1 Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca ekipler sahadan birer puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Tottenham 20 puanla 4. sıraya yükselirken Leicester City 12 puanla 11. sırada kaldı.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:22
- Yargıtay'da olumlu karar çıkarsa seçim var!
Toplam 10
Yorum
Sneijder_W Başkan bir yere gidemez. Bırakmayız
- Beşiktaş'a Talisca şoku
Toplam 19
Yorum
Sneijder_W Bahane yok.. Galatasaray'ın şampiyonluğuna gölge düşürmeyin. !!
- Bitnel itiraf etti
Toplam 25
Yorum
tarafsız İlk maçta da Çakır aynısını yapmıştı . maçlar bitiyor liğ bitiyor TFF ve MHK uyuyor bilinçli yada bilinçsiz hakem hataları şampiyonu ve küme düşecek takımları belirliyor. olan Türk futbolu ve takımlara oluyor nasıl hakemlik bir meslek değil kabiliyeti olmayanı sistem ayırmalı.
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