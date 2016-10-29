 Tottenham son şampiyonu deviremedi! – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Tottenham son şampiyonu deviremedi!

    Tottenham son şampiyonu deviremedi!

    Premier Lig'in 10. haftasında Tottenham evinde son şampiyon Leicester City ile 1-1 berabere kaldı.

    Karşılaşmanın ilk yarısının son dakikalarında Vincent Janssen, Tottenham'ı 1-0 öne geçirdi ve Londra ekibi soyunma odasına 1 farklı üstünlükle gitti.

    İkinci yarıya gole başlayan Leicester City Ahmed Musa ile 48. dakikada eşitliği yakaladı. 1-1 Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca ekipler sahadan birer puanla ayrıldı.

    Bu sonuçla Tottenham 20 puanla 4. sıraya yükselirken Leicester City 12 puanla 11. sırada kaldı.

    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:22
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