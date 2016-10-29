Premier Lig'de "gurbetçi" rüzgarı

İngiltere Premier Lig 'de oynanan ve Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can 'ın perdeyi açtığı maçta Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'ı 4-2 mağlup etti.

Ligde son altı maçta beş galibiyet alarak iyi bir çıkış yakalayan Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, 10. hafta maçında deplasmanda Crystal Palace'a konuk oldu. 22 yaşındaki Emre Can'ın golüyle öne geçen konuk ekip, Lovren, Matip ve Firmino'nun golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı. Ev sahibi takımın iki golü de McArthur'dan geldi.

Bu galibiyetle puanını 23'e çıkaran Liverpool, aynı puandaki Manchester City ve Arsenal ile zirveyi paylaştı. "Kırmızılar", gelecek hafta pazar günü sahasında Watford'u ağırlayacak.

Premier Lig'de bugün sahaya çıkan Türk asıllı Alman futbolcular İlkay Gündoğan, Mesut Özil ve Emre Can takımlarının galibiyetinde büyük rol oynadı.

Manchester City'ye sezon başında transfer olan İlkay Gündoğan, sakatlığının geçmesinin ardından gösterdiği performansla teknik direktör Pep Guardiola'nın vazgeçilmez isimlerinden biri olmaya aday. 24 Eylül'den bu yana galip gelemeyen Manchester ekibinin 4-0 kazandığı West Bromwich Albion maçında ilk 11'de sahaya çıkan 26 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşı Sergio Agüero'nun ilk golüne asist yaparken, maçın son 11 dakikasında da rakip fileleri iki kez sarsarak yıldızlaştı.

İlkay Gündoğan, geçen sezon ocak ayında Borussia Dortmund formasıyla çıktığı Borussia Mönchengladbach maçından bu yana ilk kez bir lig maçında hem gol attı, hem asist verdi.

Sunderland ile deplasmanda karşılaşan Arsenal'da ise son haftaların forma ismi Mesut Özil, takımının skor yüküne katkı yapmayı ihmal etmedi. Sanchez ve Giroud'nun ikişer golüyle sahadan 4-1 galip ayrılan başkent ekibinde, Mesut Özil, Fransız yıldız Giroud'unun ikinci, takımının ise üçüncü golünde asist yapan isim oldu.