Mesut'lu Arsenal zirveye oturdu
İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında zirve mücadelesi veren Mesut'lu Arsenal, deplasmanda Sunderland'ı 4-1 mağlup etti.
Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in ilk 11'de başladığı ve üçüncü golün asistini yaptığı maçta 'Topçular' 19. dakikada Alexis Sanchez'le bulduğu golle öne geçti. İlk yarısı bu skorla sona eren maçın 65. dakikasında kazanılan penaltıyı Jermain Defou ile gole çevrien Sunderland maça ortak oldu: 1-1
Mücadeleye denge geldikten sonra rakip kaledeki baskısını artıran Arsenal, 71 ve 76. dakikalarda Olivier Giroud ve 78. dakikada Alexis Sanchez'le 7 dakikada 3 gol bularak ev sahibi takımın bütün umutlarını söndürdü: 4-1
Maç 4-1'e geldikten sonra Sunderland taraftarları tribünleri boşaltırken, mücadelede de başka gol olmadı ve Arsenal deplasmandan 3 puan çıkartarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Sunderland ise 10. hafta sonunda henüz galibiyetle tanışamazken, 2 puanla ligin dibine demir attı.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 16:24
- Beşiktaş'ta sakatlık kabusu bitmiyor
Toplam 1
Yorum
Hakan Şenol hoca alt yapıdan bir forvet çıkarsa cenkten fazla gol atar nedir bu kaçan goller karşı karşıya pas veriyor başka zaman olmayacak yerden şut çeker.. Cenk artık geçen seneki gibi yedekten destek versin
- "Avrupa Ligi kupasını vaat ediyoruz"
Toplam 2
Yorum
bursa Kaptanmi ?! 5DK Bile Oyantmiyor Obradovic BU ADAMI
- Beşiktaş'ta neler oluyor?
Toplam 2
Yorum
Semih Bu ne ya başkan takımı komple okut nazara geldik başka birşey değil nazar
Mesut'lu Arsenal zirveye oturdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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