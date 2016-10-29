 Mesut'lu Arsenal zirveye oturdu – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Mesut'lu Arsenal zirveye oturdu

    Mesut'lu Arsenal zirveye oturdu

    İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında zirve mücadelesi veren Mesut'lu Arsenal, deplasmanda Sunderland'ı 4-1 mağlup etti.

    Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in ilk 11'de başladığı ve üçüncü golün asistini yaptığı maçta 'Topçular' 19. dakikada Alexis Sanchez'le bulduğu golle öne geçti. İlk yarısı bu skorla sona eren maçın 65. dakikasında kazanılan penaltıyı Jermain Defou ile gole çevrien Sunderland maça ortak oldu: 1-1

    Mücadeleye denge geldikten sonra rakip kaledeki baskısını artıran Arsenal, 71 ve 76. dakikalarda Olivier Giroud ve 78. dakikada Alexis Sanchez'le 7 dakikada 3 gol bularak ev sahibi takımın bütün umutlarını söndürdü: 4-1

    Maç 4-1'e geldikten sonra Sunderland taraftarları tribünleri boşaltırken, mücadelede de başka gol olmadı ve Arsenal deplasmandan 3 puan çıkartarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Sunderland ise 10. hafta sonunda henüz galibiyetle tanışamazken, 2 puanla ligin dibine demir attı.

    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:24
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