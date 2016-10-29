Mesut Özil sorusuyla tuzağa düştü
Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, bir muhabirin Mesut Özil’in Ballon d’Or ödülünün 30 kişilik aday kadrosunda yer almasıyla ilgili görüşünü sorması üzerine büyük bir gafa imza attı.
Fransız teknik adam, Ballon d'Or'un aday listesinde yer almayan Mesut için "Bizim için memnuniyet verici" ifadesini kullanırken şöyle konuştu:
"Bu ödüle aday olması hem Mesut hem de bizim için memnuniyet verici ama benim fikrimi sorarsanız ben bu tarz ödüllere karşıyım. Günümüzde sadece kendilerini düşünen birçok insan görüyoruz. Bu insanlar takım oyununa değil de Ballon d'Or ödülüne kafalarını takmış durumdalar. Tabii ki iyi işler yapan oyuncularımı cesaretlendiriyorum ve onları tebrik ediyorum ama önce takım oyunu"
İşte Ballon d'Or 30 kişilik aday listesi:
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:01
- Dev derbi Fener'in
Toplam 18
Yorum
ecolion bu kadroyu kuran sensin hoca yenilgilerin sorumlusu da sensin.geniş bütçeyle kurduğun takıma bak küme düşmesek bari .
- Dev derbi Fener'in
Toplam 18
Yorum
fbx 3 liraya 10 liralık köfte olmaz yeğen adam doğru söylemiş o bütçeyle o kadar. euroliegue i eurocup mı sandınız
- Fabrika hatası
Toplam 5
Yorum
atilla bunu alacagina volkan babacani serdar kirintiliyi al daha iyi bu cok siradan bir kaleci bunun kurtardiklarini bende kurtaririrm
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