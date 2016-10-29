 Mesut Özil sorusuyla tuzağa düştü – Fotomaç – 29 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Mesut Özil sorusuyla tuzağa düştü

    Mesut Özil sorusuyla tuzağa düştü

    Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, bir muhabirin Mesut Özil’in Ballon d’Or ödülünün 30 kişilik aday kadrosunda yer almasıyla ilgili görüşünü sorması üzerine büyük bir gafa imza attı.

    Fransız teknik adam, Ballon d'Or'un aday listesinde yer almayan Mesut için "Bizim için memnuniyet verici" ifadesini kullanırken şöyle konuştu:

    "Bu ödüle aday olması hem Mesut hem de bizim için memnuniyet verici ama benim fikrimi sorarsanız ben bu tarz ödüllere karşıyım. Günümüzde sadece kendilerini düşünen birçok insan görüyoruz. Bu insanlar takım oyununa değil de Ballon d'Or ödülüne kafalarını takmış durumdalar. Tabii ki iyi işler yapan oyuncularımı cesaretlendiriyorum ve onları tebrik ediyorum ama önce takım oyunu"

    İşte Ballon d'Or 30 kişilik aday listesi:



    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:01
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mesut Özil sorusuyla tuzağa düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.