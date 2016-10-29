Mesut Özil sorusuyla tuzağa düştü

Fransız teknik adam, Ballon d'Or'un aday listesinde yer almayan Mesut için "Bizim için memnuniyet verici" ifadesini kullanırken şöyle konuştu:

"Bu ödüle aday olması hem Mesut hem de bizim için memnuniyet verici ama benim fikrimi sorarsanız ben bu tarz ödüllere karşıyım. Günümüzde sadece kendilerini düşünen birçok insan görüyoruz. Bu insanlar takım oyununa değil de Ballon d'Or ödülüne kafalarını takmış durumdalar. Tabii ki iyi işler yapan oyuncularımı cesaretlendiriyorum ve onları tebrik ediyorum ama önce takım oyunu"



İşte Ballon d'Or 30 kişilik aday listesi:







