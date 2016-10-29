 ManU dağıldı – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    ManU dağıldı

    ManU dağıldı

    , sahasında Burnley engelini de geçemedi. Mou'nun takımının galibiyet hasretini de 4 maça çıktı.

    'ın Premier Lig'deki düşüşü son bulmuyor. Geçen hafta Chelsea karşısında bozguna uğrayan ManU, Burnley karşısında Heaton'ı geçemedi.

    Birçok pozisyonda Kırmızı Şeytanlar'a izin vermeyen başarılı kaleci, 0-0'lık skoru getiren isim oldu.

    Karşılaşmada Mourinho tribüne gönderilirken, Herrera da 69. dakikada oyundan atıldı. Bu beraberlikle sahasında üstüste 2. kez berabere kalan ManU, Leicester maçından bu yana 4 haftadır kazanamıyor.

    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:23
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