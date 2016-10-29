ManU dağıldı

Manchester United'ın Premier Lig'deki düşüşü son bulmuyor. Geçen hafta Chelsea karşısında bozguna uğrayan ManU, Burnley karşısında Heaton'ı geçemedi.

Birçok pozisyonda Kırmızı Şeytanlar'a izin vermeyen başarılı kaleci, 0-0'lık skoru getiren isim oldu.

Karşılaşmada Mourinho tribüne gönderilirken, Herrera da 69. dakikada oyundan atıldı. Bu beraberlikle sahasında üstüste 2. kez berabere kalan ManU, Leicester maçından bu yana 4 haftadır kazanamıyor.