ManU dağıldı
Manchester United, sahasında Burnley engelini de geçemedi. Mou'nun takımının galibiyet hasretini de 4 maça çıktı.
Manchester United'ın Premier Lig'deki düşüşü son bulmuyor. Geçen hafta Chelsea karşısında bozguna uğrayan ManU, Burnley karşısında Heaton'ı geçemedi.
Birçok pozisyonda Kırmızı Şeytanlar'a izin vermeyen başarılı kaleci, 0-0'lık skoru getiren isim oldu.
Karşılaşmada Mourinho tribüne gönderilirken, Herrera da 69. dakikada oyundan atıldı. Bu beraberlikle sahasında üstüste 2. kez berabere kalan ManU, Leicester maçından bu yana 4 haftadır kazanamıyor.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:23
- İştah kabarttı
Toplam 9
Yorum
GSli1905 Teknigi olmayan bir Oyuncu,Elinde Patlamadan 10 verin gitsin !!!!!
- İştah kabarttı
Toplam 9
Yorum
GSli1905 4 Lige degil,Süper Lige atacaksin o Golleri. Iyi Paraya derhal gitsin !!!!!
- Canlı Anlatım | Adanaspor - Galatasaray
Toplam 5
Yorum
GSli1905 35 dak.......GS Uyku Hapi gibi !
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