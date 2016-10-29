Manchester City sonunda patladı!
Son 6 maçta galibiyete alamayan Manchester City, West Brom deplasmanında adeta patladı. İkişer gol ve birer asistle oynayan İlkay Gündoğan ve Sergio Agüero, maçın yıldızı ünvanını birlikte paylaştılar.
Premier Lig'in 10. haftasında Manchster City, deplasmadan West Brom'u 4-0'la geçti.
19. dakikada İlkay Gündoğan'ın pasını asiste çeviren Agüero, City'i 1-0 öne geçirdi. 28. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Arjantinli yıldız, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. İkinci yarıda da hız kesmeyen City, 79'da Agüero'nun klas asisti ve İlkay Gündoğan'ın golüyle farkı üçe çıkardı. Maçın skorunu belirleyen gol ise 90. dakikada yine İlkay'dan geldi.
Bu sonuçla Manchster City 23 puana yükselirken, West Brom 10 puanda kaldı.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:07
- İştah kabarttı
Toplam 9
Yorum
GSli1905 Teknigi olmayan bir Oyuncu,Elinde Patlamadan 10 verin gitsin !!!!!
- İştah kabarttı
Toplam 9
Yorum
GSli1905 4 Lige degil,Süper Lige atacaksin o Golleri. Iyi Paraya derhal gitsin !!!!!
- Canlı Anlatım | Adanaspor - Galatasaray
Toplam 5
Yorum
GSli1905 35 dak.......GS Uyku Hapi gibi !
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