 Manchester City sonunda patladı! – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Manchester City sonunda patladı!

    Manchester City sonunda patladı!

    Son 6 maçta galibiyete alamayan Manchester City, West Brom deplasmanında adeta patladı. İkişer gol ve birer asistle oynayan İlkay Gündoğan ve Sergio Agüero, maçın yıldızı ünvanını birlikte paylaştılar.

    Premier Lig'in 10. haftasında Manchster City, deplasmadan West Brom'u 4-0'la geçti.

    19. dakikada İlkay Gündoğan'ın pasını asiste çeviren Agüero, City'i 1-0 öne geçirdi. 28. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Arjantinli yıldız, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. İkinci yarıda da hız kesmeyen City, 79'da Agüero'nun klas asisti ve İlkay Gündoğan'ın golüyle farkı üçe çıkardı. Maçın skorunu belirleyen gol ise 90. dakikada yine İlkay'dan geldi.

    Bu sonuçla Manchster City 23 puana yükselirken, West Brom 10 puanda kaldı.

    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:07
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