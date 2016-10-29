Manchester City sonunda patladı!

Premier Lig'in 10. haftasında Manchster City, deplasmadan West Brom'u 4-0'la geçti.

19. dakikada İlkay Gündoğan'ın pasını asiste çeviren Agüero, City'i 1-0 öne geçirdi. 28. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Arjantinli yıldız, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. İkinci yarıda da hız kesmeyen City, 79'da Agüero'nun klas asisti ve İlkay Gündoğan'ın golüyle farkı üçe çıkardı. Maçın skorunu belirleyen gol ise 90. dakikada yine İlkay'dan geldi.

Bu sonuçla Manchster City 23 puana yükselirken, West Brom 10 puanda kaldı.