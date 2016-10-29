 Ferguson Mou’yu kızdıracak – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Ferguson Mou’yu kızdıracak

    Ferguson Mou’yu kızdıracak
    Manchester United'ı 26 yıl çalıştıran Alex Ferguson, Premier Lig'de şampiyonluk adayını açıkladı. Mourinho'nun çalıştırdığı eski takımından bahsetmeyen Ferguson, "Klopp ile Liverpool, şampiyonluğun gerçek adayı" dedi.
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:21
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