Arsanal, Manchester City ve Liverpool ile birlikte zirvede
İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında zirve mücadelesi veren Mesut'lu Arsenal, deplasmanda Sunderland'ı 4-1 mağlup etti.
Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in ilk 11'de başladığı ve üçüncü golün asistini yaptığı maçta 'Topçular' 19. dakikada Alexis Sanchez'le bulduğu golle öne geçti. İlk yarısı bu skorla sona eren maçın 65. dakikasında kazanılan penaltıyı Jermain Defou ile gole çevrien Sunderland maça ortak oldu: 1-1
Mücadeleye denge geldikten sonra rakip kaledeki baskısını artıran Arsenal, 71 ve 76. dakikalarda Olivier Giroud ve 78. dakikada Alexis Sanchez'le 7 dakikada 3 gol bularak ev sahibi takımın bütün umutlarını söndürdü: 4-1
Maç 4-1'e geldikten sonra Sunderland taraftarları tribünleri boşaltırken, mücadelede de başka gol olmadı ve Arsenal sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonuçlar birlikte puanını 23'e çıkaran 'Topçular' aynı puana sahip Manchester City'nin arkasında averajla ikinci sırada yer aldı. Sunderland ise 10. hafta sonunda henüz galibiyetle tanışamazken, 2 puanla ligin dibine demir attı.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:34
- Bitnel itiraf etti
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Yorum
ERAY TS İtiraf etti diye yanlış yaptığını söylüyor. Demek ki kendisi de bu işin içinde. Burada savcıların devreye girmesi gerekiyor.
- Galatasaraylı taraftarı kovaladılar
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1905 eğitim şart
- Takım otobüsünün yolunu kestiler!
Toplam 1
Yorum
Aslan BU OLAY CEZALANDIRILMAZSA ALMANLAR BU OLAYLARIN ÖNÜNE GECEMEZ
Arsanal, Manchester City ve Liverpool ile birlikte zirvede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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