 'Çağdaş' İngilizler rahat durmadı – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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    28 Ekim 2016, Cuma
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    'Çağdaş' İngilizler rahat durmadı

    'Çağdaş' İngilizler rahat durmadı

    Manchester United ile Manchester City arasında oynanan lig kupası maçı sonrası City taraftarları Old Trafford'daki tuvaletleri yerle bir etti.

    26 Ekim Çarşamba günü Manchester United ile Manchester City arasında Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Kırmızı Şeytanlar 1-0 kazanmıştı.

    Alınan mağlubiyet sonrası City taraftarlarının yenilginin acısını Old Trafford'daki lavabolardan çıkardıkları görüntüler sosyal medyaya düştü.


    Holiganlar utanmadan görüntülerini de kaydettikleri eylemde lavaboları tekmeleyerek kırıp tuvaletleri kullanılmaz hale getirdi.

    Şimdi, Manchester United'ın zararın karşılanması ve ceza verilmesi için Manchester City'yi İngiltere Futbol Federasyonu'na şikayet edip etmeyeceği merak konusu.

    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 11:46
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