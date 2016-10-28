'Çağdaş' İngilizler rahat durmadı
Manchester United ile Manchester City arasında oynanan lig kupası maçı sonrası City taraftarları Old Trafford'daki tuvaletleri yerle bir etti.
26 Ekim Çarşamba günü Manchester United ile Manchester City arasında Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Kırmızı Şeytanlar 1-0 kazanmıştı.
Alınan mağlubiyet sonrası City taraftarlarının yenilginin acısını Old Trafford'daki lavabolardan çıkardıkları görüntüler sosyal medyaya düştü.
Here's the sad video pic.twitter.com/NaPOJiRt7c— 101 Great Goals (@101greatgoals) 27 Ekim 2016
Holiganlar utanmadan görüntülerini de kaydettikleri eylemde lavaboları tekmeleyerek kırıp tuvaletleri kullanılmaz hale getirdi.
Şimdi, Manchester United'ın zararın karşılanması ve ceza verilmesi için Manchester City'yi İngiltere Futbol Federasyonu'na şikayet edip etmeyeceği merak konusu.
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:46
- PFDK yine ceza kesti
Toplam 2
Yorum
tsahmet07 tff nin bu haftaki barbekü partisinin masrafı da çıktı
- Beşiktaş 5 eksikle gitti
Toplam 4
Yorum
efe Merak etme murat ibrahim Üzülmez var. O sizi Üzmez bide hakem ler hep yanınızda
- Tam bulmuşken kaybedemem
Toplam 7
Yorum
gnc fb monacodaki emenike olsa, kesin gol krali olur. adam tek basina monacoya oynadi
'Çağdaş' İngilizler rahat durmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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