Derbide zafer ManU’nun
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United Lig kupasında karşılaştığı Manchester City'yi Mata'nın attığı tek golle yenerek çeyrek finale çıktı. Ligde Chelsea'den fark yiyen Mourinho'nun bu galibiyet sonrası yüzü güldü. Bu arada Kanarya'nın diğer rakiplerinden Zorya, kupada Dinamo Kiev'e uzatmalarda 5-2 yenildi. Feyenoord ise Exelcior'u 4-0'lık skorla geçti.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 4
Yorum
görkem Toplam borç 1.257 ise 267 milyon alacak 1.524 nerden çıkıyo
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Toplam 9
Yorum
eray cevap türkiye kupasına bu kadar az çıkan bir takım taraftarı olarak kıskanman normal kimisi başarılarla konuşur kimisi rakip takım adına konuşur git ve kendi takımın ne yapmış bak :D
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Toplam 2
Yorum
bjk35 Ozan kim kardeş?
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