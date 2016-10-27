 Derbide zafer ManU’nun – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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HEPSİ
    27 Ekim 2016, Perşembe
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    Derbide zafer ManU’nun

    Derbide zafer ManU’nun
    'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United Lig kupasında karşılaştığı Manchester City'yi Mata'nın attığı tek golle yenerek çeyrek finale çıktı. Ligde 'den fark yiyen Mourinho'nun bu galibiyet sonrası yüzü güldü. Bu arada Kanarya'nın diğer rakiplerinden Zorya, kupada Dinamo Kiev'e uzatmalarda 5-2 yenildi. Feyenoord ise Exelcior'u 4-0'lık skorla geçti.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:17
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