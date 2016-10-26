Mourinho yalnızlıktan şikayetçi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da puan kayıpları nedeniyle zor günler geçiren teknik direktör Jose Mourinho, bir yandan da kente alışmak için çaba harcıyor.
İngiliz basınına konuşan Mourinho, içinde bulunduğu durumun "küçük bir felaket" olduğunu belirterek, "Sadece köprüyü geçmek ve restorana gitmek istiyorum. Bazen biraz yürümek istiyorum ama yapamıyorum. Bu çok kötü." ifadelerini kullandı.
Kızının 20, oğlunun da 17 yaşına gireceğini dile getiren Mourinho, "Üniversite, futbol, arkadaşlar Londra'da. Artık beni kovalayamayacak yaştalar. İlk kez ailem ve ben farklı bir hayat yaşıyoruz." dedi.
Deneyimli teknik adamın çalıştırdığı Manchester United, ligde son altı haftada üç mağlubiyet ve iki beraberlik alarak 14 puanla yedinci sırada bulunuyor. Mourinho, geçen hafta eski takımı Chelsea'ye karşı deplasmanda verdiği puan mücadelesini 4-0 kaybetmiş ve Premier Lig kariyerinin en ağır yenilgisiyle sahadan ayrılmıştı.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 13:00
- F.Bahçe’den 10 numara plan
Toplam 7
Yorum
33 yaş zaten 33 yaş altı transfer yapmak FB ye.
- Persie değil F.Bahçe kötü
Toplam 3
Yorum
mehmetfb bence takımın değil türkiyenin en iyisi ama onu oynatacak ona gol pası verecek adam yok
- Kartı basıp gitti!
Toplam 3
Yorum
realist bu adamin hanki macda katkisi vardi? Onuda birak. Ataklara bile katki vermeyen bu adamdan ne beklersin!Bunun ipini ilk 5 macdan sonra cekmek
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