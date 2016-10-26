Mourinho yalnızlıktan şikayetçi

Manchester ekibiyle sözleşme imzaladığı yaz aylarından bu yana otelde kalan 53 yaşındaki Portekizli teknik adam, ailesinin yanında olmaması ve basın mensuplarının çevresinde konuşlanması nedeniyle rahat bir nefes alamamaktan şikayetçi.

İngiliz basınına konuşan Mourinho, içinde bulunduğu durumun "küçük bir felaket" olduğunu belirterek, "Sadece köprüyü geçmek ve restorana gitmek istiyorum. Bazen biraz yürümek istiyorum ama yapamıyorum. Bu çok kötü." ifadelerini kullandı.

Kızının 20, oğlunun da 17 yaşına gireceğini dile getiren Mourinho, "Üniversite, futbol, arkadaşlar Londra'da. Artık beni kovalayamayacak yaştalar. İlk kez ailem ve ben farklı bir hayat yaşıyoruz." dedi.

Deneyimli teknik adamın çalıştırdığı Manchester United, ligde son altı haftada üç mağlubiyet ve iki beraberlik alarak 14 puanla yedinci sırada bulunuyor. Mourinho, geçen hafta eski takımı Chelsea'ye karşı deplasmanda verdiği puan mücadelesini 4-0 kaybetmiş ve Premier Lig kariyerinin en ağır yenilgisiyle sahadan ayrılmıştı.