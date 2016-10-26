İngiltere Lig Kupası 4. turunda Arsenal ve Liverpool, rakiplerini mağlup ederek çeyrek final biletini aldı.
Emirates Stadı'nda Reading'i ağırlayan Arsenal, 33 ve 78. dakikalarda Oxlade-Chamberlain'in attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrılarak tur atlayan taraf oldu. Başkent temsilcisinde forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 18 kişilik kadroda yer almadı.
Gecenin zorlu mücadelesinde sahasında Tottenham Hotspur ile karşılaşan Liverpool, Daniel Sturridge'in 9 ve 64. dakikalardaki golleriyle güçlü rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Londra ekibinin tek golünü ise 76. dakikada penaltıdan Janssen kaydetti. Ev sahibi ekipte Emre Can 89. dakikada oyuna girdi.
Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Bristol City-Hull City: 1-2
Newcastle United-Preston North End: 6-0
Lig Kupası 4. turunda yarın Manchester United-Manchester City, West Ham United-Chelsea, Southampton-Sunderland maçları oynanacak.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:32
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Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
Arsenal ve Liverpool çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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