 Arsenal ve Liverpool çeyrek finalde – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    ve çeyrek finalde

    Arsenal ve Liverpool çeyrek finalde

    İngiltere Lig Kupası 4. turunda ve , rakiplerini mağlup ederek çeyrek final biletini aldı.

    Emirates Stadı'nda Reading'i ağırlayan , 33 ve 78. dakikalarda Oxlade-Chamberlain'in attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrılarak tur atlayan taraf oldu. Başkent temsilcisinde forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 18 kişilik kadroda yer almadı.

    Gecenin zorlu mücadelesinde sahasında Tottenham Hotspur ile karşılaşan , Daniel Sturridge'in 9 ve 64. dakikalardaki golleriyle güçlü rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Londra ekibinin tek golünü ise 76. dakikada penaltıdan Janssen kaydetti. Ev sahibi ekipte Emre Can 89. dakikada oyuna girdi.

    Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

    Bristol City-Hull City: 1-2

    Newcastle United-Preston North End: 6-0

    Lig Kupası 4. turunda yarın Manchester United-Manchester City, West Ham United-, Southampton- maçları oynanacak.

    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:32
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