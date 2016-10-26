Arsenal ve Liverpool çeyrek finalde

Emirates Stadı'nda Reading'i ağırlayan Arsenal, 33 ve 78. dakikalarda Oxlade-Chamberlain'in attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrılarak tur atlayan taraf oldu. Başkent temsilcisinde forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 18 kişilik kadroda yer almadı.

Gecenin zorlu mücadelesinde sahasında Tottenham Hotspur ile karşılaşan Liverpool, Daniel Sturridge'in 9 ve 64. dakikalardaki golleriyle güçlü rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Londra ekibinin tek golünü ise 76. dakikada penaltıdan Janssen kaydetti. Ev sahibi ekipte Emre Can 89. dakikada oyuna girdi.





Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Bristol City-Hull City: 1-2

Newcastle United-Preston North End: 6-0

Lig Kupası 4. turunda yarın Manchester United-Manchester City, West Ham United-Chelsea, Southampton-Sunderland maçları oynanacak.