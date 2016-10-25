Manchester United'da sakatlık depremi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Eric Bailly, dizindeki sakatlık nedeniyle iki ay takımdaki yerini alamayacak.

Ligde pazar günü oynanan ve Chelsea'nin 4-0 galibiyetiyle sona eren maçın 52. dakikasında Hazard ile girdiği mücadele sonrasında dizinden sakatlanarak yerini Rojo'ya bırakan 22 yaşındaki futbolcunun tedavisinin yeni yıla kadar devam edeceği kaydedildi.

Manchester United'ın İspanyol ekibi Villarreal'den 30 milyon sterline renklerine bağladığı stoper Eric Bailly'nin, Arsenal, Everton ve Tottenham Hotspur maçlarının da aralarında yer aldığı yaklaşık 12 mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Takımının Premier Lig'deki tüm maçlarında ilk 11'de sahaya çıkan ve Chelsea mücadelesine kadar 90 dakika forma giyen Bailly, teknik direktör Mourinho'nun UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki üç maçta da vazgeçmediği isimler arasında yer alıyordu.