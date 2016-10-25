 Manchester United'da sakatlık depremi – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Manchester United'da sakatlık depremi

    Manchester United'da sakatlık depremi

    maçında sakatlanan Manchester ekibinin yeni transferi Bailly, iki ay sahalardan uzak kalacak

    İngiltere ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Eric Bailly, dizindeki sakatlık nedeniyle iki ay takımdaki yerini alamayacak.

    Ligde pazar günü oynanan ve 'nin 4-0 galibiyetiyle sona eren maçın 52. dakikasında Hazard ile girdiği mücadele sonrasında dizinden sakatlanarak yerini Rojo'ya bırakan 22 yaşındaki futbolcunun tedavisinin yeni yıla kadar devam edeceği kaydedildi.

    Manchester United'ın İspanyol ekibi Villarreal'den 30 milyon sterline renklerine bağladığı stoper Eric Bailly'nin, Arsenal, ve Tottenham Hotspur maçlarının da aralarında yer aldığı yaklaşık 12 mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

    Takımının 'deki tüm maçlarında ilk 11'de sahaya çıkan ve Chelsea mücadelesine kadar 90 dakika forma giyen Bailly, teknik direktör Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki üç maçta da vazgeçmediği isimler arasında yer alıyordu.

    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:14
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