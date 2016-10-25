Manchester derbisinde ikinci perde

Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile sezonun ilk üç haftasını kayıpsız geçen ve kalesinde yalnızca bir gol gören Manchester United, 10 Eylül'de 2-1 kaybettiği derbinin ardından yaşadığı çözülmeyi İngiltere Lig Kupası 4. turunda yarın oynanacak Manchester derbisini bu kez kazanarak durdurmayı planlıyor.

İlk derbi öncesinde iki takım da sezona çok iyi bir başlangıç yaparak şampiyonluk için taraftarlarına umut verirken, son dönemde Manchester City Teknik Direktörü Guardiola ve Manchester United Teknik Direktörü Mourinho'nun takımlarının puan kayıplarını önlemede yetersiz kalması ikinci derbi öncesinde farklı bir tablo ortaya koyuyor.

Ezeli rekabetteki ilk randevudan 2-1'lik galibiyetle evine dönen ve yelkenini Borussia Monchengladbach ile Bournemouth karşısında üst üste aldığı 4-0'lık galibiyetlerle şişiren Manchester City, farklı kulvarda 3 gün içinde iki kez karşılaştığı Galli temsilcisi Swansea City'i de 2-1 ve 3-1'lik skorlarla geçerek Guardiola yönetiminde 10 maçtan da galibiyetle ayrılmasını bildi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci hafta maçında Celtic ile 3-3 berabere kalarak ilk kez tökezleyen Manchester City, aynı hafta deplasmanda Tottenham'a yenilerek namağlup unvanını kaybetti. Sahasında Everton ve Southampton ile 1-1 kaldığı maçların arasında Barcelona deplasmanından 4-0'lık ağır bir yenilgiyle dönen Manchester City, en son galibiyetini aldığı 24 Eylül tarihinden bu yana üç puan özlemini dindiremedi.

Rakibine göre daha erken düşüşe geçen ve tüm kulvarlardaki mücadelesini inişli çıkışlı sürdüren Manchester United'da ise Chelsea karşısında 4-0'lık skorla Premier Lig kariyerinin en ağır yenilgisini alan Jose Mourinho, "Düşler Tiyatrosu" olarak da bilinen 76 bin kişilik Old Trafford Stadı'nda ikinci bir derbi mağlubiyeti yaşamak istemiyor.

Manchester derbisinin ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Feyenord'a 1-0, ligde de Watford'a 3-1 yenilen Manchester United, 8 gün içinde üç farklı kulvarda elde ettiği Leicester City, Northampton ve Zorya galibiyetleriyle rahat bir nefes aldı.

Ligde 1-1 berabere sona eren Stoke City maçının ardından zorlu bir viraja giren Mourinho'nun öğrencileri, 4-1 kazandıkları Fenerbahçe maçı dışında Liverpool ve Chelsea maçlarından sadece bir puanla ayrıldı.

- Bailly ve Rooney sakat

Jose Mourinho'nun Zlatan Ibrahimovic ile birlikte 13 maçla en fazla forma verdiği iki futbolcudan biri olan Eric Bailly, sakatlığı nedeniyle derbi maçta forma giyemeyecek.

Manchester United'ın İspanyol ekibi Villarreal'den 30 milyon sterline renklerine bağladığı stoper Eric Bailly, Chelsea maçının 52. dakikasında Hazard ile girdiği mücadele sonrasında dizinden sakatlanarak yerini Rojo'ya bırakmıştı.

Manchester United ve milli takımda ilk 11'deki yerini kaybetmesinin ardından ilk kez Fenerbahçe karşısında sahaya çıkan ve 90 dakika oyunda kalan ancak kazanılan iki penaltı atışını da takım arkadaşları Pogba ile Martial'a bırakan Rooney'nin cuma günü antrenmanda yaşadığı sakatlığın tedavisi devam ediyor.

- Gözler Ibrahimovic ve Pogba'da

Sezona golle başlamasına karşın son haftalarda skor üretmekte zorluk çeken Zlatan Ibrahimovic ile geldiğinden bu yana eleştirilerden kurtulamayan Paul Pogba'nın performansı derbinin kaderini belirleyecek.

Ligin ilk dört haftasında dört gol atan İsveçli yıldız, 2010 yılından bu yana ilk kez üst üste beş maçta rakip fileleri havalandıramadı. 2009-2010 sezonunda Barcelona formasıyla ilk 11'de sahaya çıktığı Villarreal, Sevilla, Vallodolid, Sporting Gijon ve Getafe maçlarında suskun kalan Ibrahimovic, 1 Ocak'tan 6 Şubat'a kadar süren suskunluğunu Atletico Madrid'e attığı golle bozmuştu. Sezon sonunda Barcelona ile şampiyonluk turu atan Ibrahimovic, forma giydiği 26 maçta 19 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

Mourinho'nun İtalya ve İngiltere liglerinin tamamen farklı olduğunu ve takıma en kısa zamanda büyük katkı sağlayacağını savunduğu Pogba, biri penaltıdan iki gol attığı Fenerbahçe maçı dışında medyanın gündeminden hiç düşmedi.

Pogba'ya şu ana kadar 11 maçta görev veren Mourinho, Fransız futbolcuya Herreira ya da Fellaini ile ön liberoda, kadroda değişikliğe gittiği bazı maçlarda da forvet arkasında görev verdi. 4-0'lık farklı Chelsea yenilgisinin ardından Fransız futbolcu için "aranıyor" ilanı veren bazı sosyal medya kullanıcıları, belirledikleri 90 milyon sterlinlik ödül miktarıyla da genç yıldızın bonservis bedeline gönderme yaptı.

- Agüero ve İlkay Gündoğan görev bekliyor

Sezonun ilk derbi maçında 3 maçlık cezası nedeniyle kadroda yer almayan Arjantinli golcü Sergio Agüero ile sakatlığı nedeniyle oynamayan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Katalan teknik adamın görev vermesi halinde takımının gol ayaklarından biri olacak.

Agüero, bu sezon ligde ve Avrupa'da çıktığı 11 maçta 11 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Steaua Bükreş ve Borussia Monchengladbach karşısında "hat-trick" yapan, ligde de ilk 4 haftada 5 gol atan 28 yaşındaki futbolcu, 7 puan kaybettikleri son üç lig maçının yanı sıra 3-3 berabere kaldıkları Celtic karşılaşmasında skor üretemedi.

26 yaşındaki İlkay Gündoğan ise sakatlığının ardından ligde ve Avrupa oynanan 7 maçın altısında ilk 11'de sahaya çıkarken, bir de gol attı.

- Guardiola, Mourinho'ya karşı üstün

İki teknik adam, kariyerleri boyunca farklı takımların başında toplam 17 kez karşılaştı. Bu maçların 8'ini Guardiola, 3'ünü Mourinho kazanırken, 6 mücadelede eşitlik bozulmadı.

Guardiola ile Mourinho 2010-2012 yılları arasında İspanya'da görev yaptıkları dönemde, lig ve kupa maçlarında 11 kez karşı karşıya gelirken, İspanyol teknik adam bu maçların 5'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. Dünyanın yakından takip ettiği rekabette 4 maç ise berabere sonuçlandı.

2010 yılının kasım ayında oynanan ilk "El Clasico" maçından Mourinho ve takımı sahada hezimet yaşadı. Katalan ekibin stadında oynanan mücadeleyi Xavi, Pedro, David Villa (2) ve Jeffren'in golleriyle Barcelona 5-0 kazandı.

Guardiola karşısında ilk galibiyetini 2011 yılının nisan ayında Kral Kupası finalinde 1-0'lık skorla alan Mourinho, ikinci ve son galibiyetini de 2012 yılında nisan ayında oynanan lig maçında 2-1'lik skorla elde etti.

- Rekabette Manchester United önde

Manchester United ile Manchester City arasında 1881 yılından bu yana oynanan derbi maçlarda United'ın rakibine karşı galibiyetlerde üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 135 yılda oynanan toplam 172 maçta Manchester United 71, Manchester City 50 galibiyet alırken, 51 maçta ise takımlar sahadan beraberlikle ayrıldı. Derbi maçlarda Manchester United'dan Ryan Giggs 36 maçla en fazla forma giyen futbolcu olma özelliğini taşırken, rakip kaleyi 11 kez havalandıran Rooney en golcü futbolcu unvanını taşıyor.

Manchester City, 1926 ve 2011 yıllarında 6-1, 1955 yılında da 5-0, Manchester United da 1994 yılında elde ettiği 5-0'lık skorlarla rakibine karşı en farklı galibiyete uzandı.

İki takım arasında geçen sezon oynanan derbi maçlardan ilki golsüz sona ererken, ikincisini Manchester United, deplasmanda 1-0 kazanmasını bildi. Bu sezon dördüncü haftada oynanan derbi maç ise Manchester City'nin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Manchester United ile Manchester City arasında yarın Old Trafford Stadı'nda oynanacak İngiltere Lig Kupası 4. tur karşılaşması TSİ 22.00'de başlayacak.