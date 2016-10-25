‘Bizi aşağıladın’
Manchester United'in hocası Jose Mourinho 4-0 kaybettikleri Chelsea maçının ardından Mavilerin teknik direktörü Antonio Conte'nin yanına gitti. Kulağına "Bu sevinci 1-0'ken yapmalıydın, 4-0'ken değil. Bizi aşağıladın" dedi.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 23:48
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