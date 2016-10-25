Agüero için yarış

Hocası Joseph Guardiola ile arası kötü olduğu belirtilen Arjantinli yıldızın M. City’den ayrılması gündemde. Real Madrid, PSG ve Milan da peşinde.

Manchester City'nin yıldızı Sergio Agüero ile teknik direktör Pep Guardiola'nın arası iyi değil. İngiliz basını Arjantinli yıldızın, Guardiola yönetiminde hiç mutlu olmadığını yazıyor. 28 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda hatta durumlar hocası ile ilişkisi daha kötü giderse devre arasında bile ayrılık kararı alabileceği belirtiliyor.



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Agüero ile ilgili çıkan bu haberler Avrupa'nın diğer devlerinin de iştahını kabartmış durumda. Atletico Madrid kariyeri sonrası City'nin yolunu tutan yıldız forvetle ilgilenen takımlar arasında Real Madrid de var. Ayrıca Fransa'dan PSG ve İtalya'da yeniden atılım yapan Milan'ın da Agüero'yu kadrolarına katma istediği yönündeki haberler iyice yayıldı.