"Beni aşağılamaya çalıştı"

İngiltere Premier Lig'de dün oynanan ve ev sahibi takımın 4-0 kazandığı Chelsea-Manchester United maçının ardından iki takımın teknik direktörü birbirine düştü.

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, eski evi Stamford Bridge Stadı'nda Chelsea'ye 4-0 gibi farklı bir skorla yenilerek Premier Lig kariyerindeki en ağır yenilgiyi almasının ardından İtalyan meslektaşı Antonio Conte'ye çattı. Conte'nin kulağına "Bu kutlamayı skor 1-0'ken yapabilirsin ama 4-0'ken olmaz" dediği ileri sürülen Mourinho, meslektaşını kendilerini aşağılamaya çalışmakla suçladı.

İtalyan teknik adam ise maç sonunda yaptığı açıklamada, kendisinin de futbol oynadığını ve nasıl davranılacağını bildiğini belirterek, "Manchester United dahil bütün takımlara daima saygı duydum. Skor 4-0 olduktan sonra sadece Manchester United taraftarlarının sesini duyuyordum, kendi taraftarlarımın futbolcularına destek olmasını istedim. 4-0'dan sonra futbolcular alkışlanmayı hak etti. Eğer duygularımızı yansıtamayacaksak evimize gidelim ve işimizi değiştirelim." ifadelerini kullandı.

İngiliz gazeteleri de Mourinho'nun aldığı ağır yenilgiye manşetlerinden gönderme yapmakta gecikmedi. Chelsea'deki ilk döneminde kendisini "özel biri" olarak tanımlayan Mourinho'nun bu demecine göndermede bulunan Daily Telegraph, The Sun, The Times gibi ülkenin önde gelen gazeteleri, "Aşağılanmış biri", "Mourinho aşağılandı" manşetleriyle maçı okurlarına aktarmayı tercih etti.

Manchester United'ın 23 Ekim kabusu

Manchester United, Premier Lig'de daha önce 23 Ekim tarihinde aldığı 6-1'lik yenilgiden 5 yıl sonra aynı tarihte bu kez de 4-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

23 Ekim 2011 tarihinde oynanan derbi maçta sahasında Manchester City'i ağırlayan, kırmızı-siyahlı ekip ezeli rakiplerine 6-1 gibi farklı bir skorla boyun eğmişti. Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini yönetimindeki Manchester City, Balotelli ve Dzeko'nun ikişer, Agüero ve David Silva'nın da birer gol attığı tarihi karşılaşmada Alex Ferguson yönetimindeki Manchester United'a tarihinin en ağır mağlubiyetlerinden birini tattırmıştı.

Bu yenilgiden tam 5 yıl sonra Chelsea'ye konuk olan Manchester United, her iki yarıda kalesinde gördüğü ikişer golle sahadan 4-0 mağlup ayrılmaktan kurtulamadı.