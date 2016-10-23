Mourinho'ya ağır darbe!

Üç kez şampiyonluk sevinci yaşadığı Stamford Bridge Stadı'na bu kez Manchester United teknik direktörü olarak dönen Mourinho, eski takımına karşı farklı mağlubiyetin önüne geçemedi. Maçın henüz ilk dakikasında Pedro'nun golüyle üstünlüğü yakalayan ev sahibi ekip, Cahill ile 21. dakikada farkı ikiye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İkinci yarıda sekiz dakika içinde önce Belçikalı futbolcu Hazard, ardından da yeni transferi Kante ile skor üretmeye devam eden Antonio Conte yönetimindeki Chelsea, sahadan 4-0 gibi farklı bir skorla ayrıldı.

Ligde son iki haftada gol yemeden Hull City ve Leicester City kalelerini 5 kez havalandıran başkent temsilcisi, farklı Manchester United galibiyetinin ardından üst üste üç maçlık galibiyet serisi yakalarken, puanını da 19'a çıkardı. Chelsea, 20 puanla zirveyi paylaşan Manchester City, Arsenal ve Liverpool'u bir puan geriden takip ediyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Fenerbahçe'yi 4-1 ile geçen ancak ligde son beş haftada bir galibiyet, iki mağlubiyet ve iki beraberlik alan Manchester United bu sezon ligde üçüncü kez sahadan yenik ayrıldı ve 14 puanla 7. sırada kaldı.

MOURİNHO'NUN EN AĞIR YENİLGİSİ

Manchester United ile sezona iyi başlayan ancak Manchester derbisinin ardından yaşanan puan kayıplarına engel olamayan teknik direktör Jose Mourinho, Premier Lig kariyerindeki en ağır yenilgiyi eski takımına karşı aldı.

Portekizli teknik adam, Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde de Pep Guardiola yönetimindeki Barcelona'ya karşı 5-0'lık mağlubiyete engel olamamıştı.

Mourinho'nun yönetimindeki bir takım, Premier Lig'de ikinci kez kalesinde 4 ya da daha fazla gol gördü. 2015 yılında oynanan derbi maçta Mourinho'nun çalıştırdığı Chelsea, Tottenham Hotspur'a 5-3 mağlup olmuştu.