M.City birer birer eriyor!

Ligin ilk altı haftasını kayıpsız atlatan ve sezona çok iyi bir başlangıç yapan Manchester City, Tottenham mağlubiyeti ve Everton beraberliğinin ardından Southampton karşısında da 3 puana ulaşamadı.

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın ilk 11'de başladığı ve 90 dakika sahada kaldığı mücadelenin ilk yarısını konuk ekip, 27. dakikada Redmond'ın attığı golle 1-0 önde tamamladı. 55'inci dakikada Iheanacho ile skora dengeyi getiren Manchester temsilcisi, kalan dakikalarda başka gol bulamadı ve bir puana razı oldu.

Manchester City, İspanyol teknik adam Pep Guardialo yönetiminde çıktığı 15 maçta ilk kez ilk yarıyı isabetli şut üretemeden tamamladı. Ayrıca 45 yaşındaki Guardiola, Mart 2009'dan bu yana ilk defa tüm kulvarda üst üste beş maçta galibiyet sevinci yaşayamadı.

Ligdeki son 3 maçını kazanamayan Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son 2 karşılaşmasında ise Celtic ile 3-3 berabere kalmış, Barcelona'ya ise 4-0 yenilmişti.

Southampton beraberliğiyle puanını 20'ye çıkaran Manchester City, aynı puana sahip Arsenal ve Liverpool'un önünde averajla liderliğini sürdürdü.

Guardiola'nın öğrencileri, 26 Ekim Çarşamba günü Lig Kupası 4. tur maçında Manchester United, 29 Ekim Cumartesi günü de ligde West Bromwich ile karşı karşıya gelecek.