Leicester City kazanmayı hatırladı
Premier Lig'in 9. haftasında son şampiyon Leicester City evinde Crystal Palace'yi ağırladı. Ev sahibi maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 3 maç aranın ardından 3 puan kazandı.
Karşılaşmada Leicester City'nin gollerini Ahmed Musa, Shinji Okazaki ve Christian Fuchs kaydederken konuk ekibin tek golü Yohan Cabaye'den geldi.
Bu sonuçla Leicester City 11 puanla 12. sıraya yükselirken Crtystal Palace ise 11 puanla 11. sırada kaldı.
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:15
- Güneş'ten rehavet uyarısı
Toplam 15
Yorum
ERKARTAL SAZANLAR DÜN YALKALIKLARINDAN TEBRİK EDİYORLARDI ..ŞİMDİ MOTORLARINI SOĞUTTULAR SAZANBEYİNLERİYLE BEŞİKTAŞIN BAŞARILARINI KÜÇÜMSEMEYE ÇALIŞIYORLAR
- Galatasaray - Trabzonspor | 19.00
Toplam 5
Yorum
Gs li Trabzon fark yemez se iyidir.
- Emenike’den şok tavır
Toplam 21
Yorum
/*/ BUNU BURSAYA VERİN KALECİ HARUN TEKİNİ ALIN.
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