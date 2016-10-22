 Leicester City kazanmayı hatırladı – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Leicester City kazanmayı hatırladı

    Leicester City kazanmayı hatırladı

    'in 9. haftasında son şampiyon Leicester City evinde Crystal Palace'yi ağırladı. Ev sahibi maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 3 maç aranın ardından 3 puan kazandı.

    Karşılaşmada Leicester City'nin gollerini Ahmed Musa, Shinji Okazaki ve Christian Fuchs kaydederken konuk ekibin tek golü Yohan Cabaye'den geldi.

    Bu sonuçla Leicester City 11 puanla 12. sıraya yükselirken Crtystal Palace ise 11 puanla 11. sırada kaldı.

    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:15
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