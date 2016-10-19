M.United genç oyuncusuyla uzattı
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Hollandalı Timothy Fosu-Mensah'ın sözleşmesini 2020 sezon sonuna kadar uzattı.
Manchester United Kulübünden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Fosu-Mensah ile Haziran 2020'ye kadar sözleşme yenilendiği ve kulübün sonraki yıllar için opsiyon kullanma hakkı olduğu bildirildi.
Gana asıllı Hollandalı futbolcu Fosu-Mensah, 2014 yılında Ajax'tan Manchester United Kulübüne transfer olmuştu. 18 yaşındaki oyuncu, bu sezon bir kez UEFA Avrupa Ligi bir kez de Lig Kupası'nda sağ bek pozisyonunda görev aldı.
- 19 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:36
- Afiyet olsun Kartalım
Toplam 29
Yorum
OSMAN ADINI BİLE YAZAMAYAN KORKAK,RUMUZUNU BİLE YABANCI KELİME SEÇEN ZAYIF KARAKTERLİLER FENERBAHÇE Yİ DESTEKLEMESİN ZATEN....
- Afiyet olsun Kartalım
Toplam 29
Yorum
ne oplana katılıyorum bir bjk li olarak feneri desteklemem ama gs yi desteklerim
- Statta kemer çıkarma zorunluluğu
Toplam 3
Yorum
bjk bu gece ilk yenilgimizi Napoli den alacağız.
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