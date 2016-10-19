 M.United genç oyuncusuyla uzattı – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    M.United genç oyuncusuyla uzattı

    M.United genç oyuncusuyla uzattı

    İngiltere takımlarından Manchester United, Hollandalı Timothy Fosu-Mensah'ın sözleşmesini 2020 sezon sonuna kadar uzattı.

    Manchester United Kulübünden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Fosu-Mensah ile Haziran 2020'ye kadar sözleşme yenilendiği ve kulübün sonraki yıllar için opsiyon kullanma hakkı olduğu bildirildi.

    Gana asıllı Hollandalı futbolcu Fosu-Mensah, 2014 yılında 'tan Manchester United Kulübüne transfer olmuştu. 18 yaşındaki oyuncu, bu sezon bir kez Avrupa Ligi bir kez de Lig Kupası'nda sağ bek pozisyonunda görev aldı.

    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:36
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