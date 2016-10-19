M.United genç oyuncusuyla uzattı

Manchester United Kulübünden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Fosu-Mensah ile Haziran 2020'ye kadar sözleşme yenilendiği ve kulübün sonraki yıllar için opsiyon kullanma hakkı olduğu bildirildi.

Gana asıllı Hollandalı futbolcu Fosu-Mensah, 2014 yılında Ajax'tan Manchester United Kulübüne transfer olmuştu. 18 yaşındaki oyuncu, bu sezon bir kez UEFA Avrupa Ligi bir kez de Lig Kupası'nda sağ bek pozisyonunda görev aldı.