Mourinho için işler yolunda gitmiyor

Dünya futbolunda transfer rekoru kırarak Fransız yıldız Paul Pogba'yı 90 milyon sterline kadrosuna katan, Henrikh Mkhitaryan ve Eric Bailly için kasasından 55 milyon sterlin çıkan Manchester United, ilk üç haftasını kayıpsız geçerek rakiplerine gözdağı verdiği sezonun sonraki haftalarında puan kayıplarına çare bulamıyor.

İngiltere'deki kariyerinde ikinci Chelsea dönemi tatsız sona eren Mourinho'nun teknik direktörlük hayalini kurduğu Manchester United'daki performansı da ilk sekiz hafta göz önünde bulundurulduğunda iç açıcı görünmüyor. Dört galibiyet ve iki beraberlikle 14 puan toplayan ve lider Manchester City'nin beş puan gerisinde yedinci sırada yer alan Manchester United'ın durumu, Portekizli teknik adamın göreve geldiği yeni kulüplerindeki ilk sezonları arasında en kötü istatistiklerden biri olarak dikkat çekiyor.

2001-02 sezonunda Portekiz'in Uniao de Leiria takımını çalıştıran ve ilk 8 haftada 10 puan kazanan Mourinho, Manchester United ile 14 puanlık performans sergileyebildi. Deneyimli çalıştırıcı, aynı dönemi Benfica'da 14, Porto'da 16, Inter Milan'da 17, Chelsea ve Real Madrid'de ise 20'şer puanla geride bırakmıştı.

Mourinho, Alex Ferguson'un emekli olmasının ardından takımı eski günlerine döndürmek için göreve getirilen Hollandalı meslektaşı Louis van Gaal'in geçen sezon elde ettiği puanların da gerisinde kaldı.

Hollandalı van Gaal, geçen sezon ilk sekiz haftada 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puana ulaşmış ve 18 puanlı Manchester City ile 16 puanlı Arsenal'ın ardından sekizinci haftayı puan cetvelinde üçüncü sırada tamamlamıştı.

Chelsea travması unutulmadı

Jose Mourinho'nun İngiltere, İspanya ve İtalya'da geçirdiği başarılı sezonların ardından Chelsea'deki ikinci döneminde geçen sezon başında yaşadığı başarısızlığın üstesinden yeni takımında gelip gelemeyeceği merakla bekleniyor.

Londra ekibiyle iki sezon önce rahat bir şampiyonluk kazanan Mourinho, geçen sezon başında kariyerinin en kötü dönemlerinden birini yaşadı. İlk sekiz haftada iki galibiyet ve iki beraberlik alarak 8 puanla 16. sıraya gerileyen başkent temsilcisi, 16 haftada 9 mağlubiyet elde edince Mourinho ile yollarını ayırmak zorunda kalmıştı.

Chelsea ile 3 Premier Lig, 3 Lig Kupası, bir de Federasyon Kupası zaferi yaşayan Mourinho'nun Londra ekibindeki ikinci dönemi aralık ayında sona ermişti.

Rooney ve Pogba baskı altında

Manchester United'ın takım kaptanı Rooney ve rekor bonservis bedeliyle kadroya katılan 23 yaşındaki Pogba'nın ortaya koyduğu performans taraftar ve basının eleştirilerine maruz kalıyor.

Bu sezon ilk beş haftada Rooney'e ilk on birde şans veren Mourinho, bu futbolcuya yönelik ağır eleştirilerin ardından geri adım atmış ve İngiliz futbolcuyu yedek kulübesine göndermişti. Milli takımda da ilk on birdeki yerini kaybeden Rooney, ligdeki son üç maçında Leicester City'e karşı 8, Stoke City'e karşı 24 ve Liverpool'a karşı da 14 dakika forma şansı buldu.

Sezona bütün kulvarlarda şampiyonluk parolasıyla başlayan Manchester ekibinde, yeni transfer Paul Pogba da basının ve taraftarın eleştirilerinden nasibini aldı. Ligde yedi, UEFA Avrupa Ligi'nde de iki maçta 90 dakika sahada kalan futbolcunun oyuna sağladığı katkıdan tatmin olmayan İngiliz basını, yorum ve eleştirileriyle Mourinho üzerinde baskı kurmaya başladı.

Rekor transfer ücretiyle genç yıldızı sık sık gündeme getiren bazı gazete yorumlarında, şu ana kadar forma giydiği 9 maçta bir gol atan ve asisti bulunmayan futbolcudan daha fazla yararlanması için Mourinho'nun taktik değişikliğe gitmesi gerektiğini savunuluyor. "Kırmızı Şeytanlar'ı 4-2-3-1 dizilişiyle oynatan deneyimli çalıştırıcının 4-3-3 sistemine dönmesi halinde Pogba'nın daha faydalı olacağı yorumları yapılıyor.

Şampiyonluk zor ama imkansız değil

Premier Lig ekiplerinin ilk sekiz haftada sonunda puan cetvelindeki yerlerine bakılarak şampiyonluk şansı ele alındığında Manchester United'ı zorlu bir sezon beklese de "Kırmızı Şeytanlar" bunu daha önce dört kez başardı.

Sezonun sekiz haftalık bölümünü rakiplerine göre alt sıralarda geçmesine karşın şampiyonluk ipini göğüsleyen takımlar arasında Manchester United'ın ayrı bir yeri var. 2008-09 sezonunda altıncı, 1992-93, 1996-97 ve 2010-11 sezonlarında sekiz haftalık bölümü dördüncü olarak tamamlayan Manchester ekibi, sezon sonunda şampiyonluk turu attı.

Geçen sezon tarihinin ilk şampiyonluğunu elde ederek büyük bir sürprize imza atan Leicester City de sekizinci haftayı beşinci sırada tamamlamıştı.

1992 yılında kurulan Premier Lig'de ilk sekiz haftayı yedinci sırada bitirerek sezon sonunda şampiyonluğa ulaşan takım bulunmuyor.