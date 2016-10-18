 Manu zirveden uzaklaşıyor! 1 puanı De Gea kurtardı – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Manu zirveden uzaklaşıyor! 1 puanı De Gea kurtardı

    Manu zirveden uzaklaşıyor! 1 puanı De Gea kurtardı

    İngiltere 'n 8. haftasındaki derbide Manchester United, deplasmanında 2 puan bıraktı ve zirveden biraz daha uzaklaştı. İkinci yarıda Liverpool karşısında kendi sahasına hapsolan 'Kırmızı Şeytanlar' maçı öncesi etkisiz bir görüntü sergiledi.

    Avrupa'da haftanın sonucu merakla beklenen maçında Jürgen Klopp'un ekibi , Road'da Mourinholu Manchester United'ı ağırladı. Manchester United kalecisi David De Gea'nın kurtarışlarıyla damga vurduğu karşılaşma golsüz beraberlikle sona erdi.

    UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü temsilcimiz 'yi ağırlayacak olan 'Kırmızı Şeytanlar' bu sonucun ardından lider City'nin 5 puan gerisinde kaldı.

    Puanını 17'ye yükselten Liverpool ise haftayı 4'üncü sırada tamamladı.

    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:37
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