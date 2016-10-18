Manu zirveden uzaklaşıyor!
İngiltere Premier Lig'n 8. haftasındaki derbide Manchester United, Liverpool deplasmanında 2 puan bıraktı ve zirveden biraz daha uzaklaştı. İkinci yarıda Liverpool karşısında kendi sahasına hapsolan 'Kırmızı Şeytanlar' Fenerbahçe maçı öncesi etkisiz bir görüntü sergiledi.
Avrupa'da haftanın sonucu merakla beklenen maçında Jürgen Klopp'un ekibi Liverpool, Anfield Road'da Mourinholu Manchester United'ı ağırladı. Manchester United kalecisi David De Gea'nın kurtarışlarıyla damga vurduğu karşılaşma golsüz beraberlikle sona erdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü temsilcimiz Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan 'Kırmızı Şeytanlar' bu sonucun ardından lider City'nin 5 puan gerisinde kaldı.
Puanını 17'ye yükselten Liverpool ise haftayı 4'üncü sırada tamamladı.
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 15:49
- "Gelsinler, bir tekliflerini yapsınlar"
Toplam 1
Yorum
beşiktaşlı Sn yönetici. O iki beşiktaşlı dediğin beşiktaşa beşiktaşlı olmayandan daha çok zarar veriyor. Yani orda onlar değilde iki gs li olsa senin için güzel olacak. Öyle mi?
- Manchester United maçı hazırlıkları sürdü
Toplam 1
Yorum
Kszim Basladi yine yillarin klasik aziz yildirim anteraman ziyaretleri
- Güneş kadroya bir tek onu almadı
Toplam 4
Yorum
sen gakkoş değilsin Elazığlı diye yazmış ama elazığlı olmadığı kesin. Tuttuğun renkteki takım olsa başka yazardın. Delikanlı ol.
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