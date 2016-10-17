Manu zirveden uzaklaşıyor! 1 puanı De Gea kurtardı
İngiltere Premier Lig'n 8. haftasındaki derbide Manchester United, Liverpool deplasmanında 2 puan bıraktı ve zirveden biraz daha uzaklaştı. İkinci yarıda Liverpool karşısında kendi sahasına hapsolan 'Kırmızı Şeytanlar' Fenerbahçe maçı öncesi etkisiz bir görüntü sergiledi.
Avrupa'da haftanın sonucu merakla beklenen maçında Jürgen Klopp'un ekibi Liverpool, Anfield Road'da Mourinholu Manchester United'ı ağırladı. Manchester United kalecisi David De Gea'nın kurtarışlarıyla damga vurduğu karşılaşma golsüz beraberlikle sona erdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü temsilcimiz Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan 'Kırmızı Şeytanlar' bu sonucun ardından lider City'nin 5 puan gerisinde kaldı.
Puanını 17'ye yükselten Liverpool ise haftayı 4'üncü sırada tamamladı.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:06
- Kriz çıktı
Toplam 5
Yorum
adil Gomez daha çok pişman olacak ama daha beter olsun
- Emre Mor'un cezası belli oldu
Toplam 1
Yorum
isminiz Türk olduğu için tabiki.... Alman politikası, Bundesligayada hakim demek. Bide özgürlükden bahs ediyorlor iki yüzlüler.
- Zirveden çıkan karar operasyon
Toplam 198
Yorum
müjdat umu aziz gider dert biter
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